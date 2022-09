Le décès de la reine Elisabeth II a bouleversé le monde entier, et a largement été commenté sur les réseaux sociaux. D’après Visibrain, plus de 20 millions de tweets ont été publiés sur la plateforme au sujet de la mort de la reine. En vingt-quatre heures, « 20.428.838 tweets au sujet de la disparition de la monarque la plus célèbre au monde », reprenant les hashtags #ElizabethII, #QueenElizabeth ou encore #LondonBridge, ont été publiés sur Twitter, explique la plateforme spécialisée dans la veille sur le Web.

Jusqu’à 1.834 tweets par seconde ont même été enregistrés, peu après l’annonce de son décès. Selon Visibrain, il s’agit d’un record historique sur la plateforme. Le décès de la reine d’Angleterre aurait ainsi été 1,7 fois plus commenté que la finale de la Coupe du monde de 2018, et 4,2 fois plus commenté que l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

Une publication qui a fait le tour du monde

La plupart des tweets les plus partagés ont rendu hommage à la monarque la plus célèbre du monde, reprenant la phrase « London Bridge is down » (le pont de Londres est tombé), le nom de code signifiant la mort de la souveraine.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mais c’est le message partagé par le compte officiel de la famille royale qui a recueilli le plus d’interactions, avec plus de 700.000 partages et plus de 2,5 millions de « likes » : « La Reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine Consort resteront à Balmoral ce soir et rentreront à Londres demain ».