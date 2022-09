Au lendemain de l’annonce de la mort de la reine Elisabeth II à l’âge de 96 ans, alors que les hommages affluent du monde entier, se pose la question de ses obsèques. La célèbre et millimétrée « Operation London Bridge », qui régit le protocole autour de la mort de la reine et les jours qui suivront, a été adaptée après le décès de la monarque loin de la capitale britannique. Sa dépouille sera rapatriée à Londres, et la procédure baptisée « Operation Unicorn » (« Opération licorne »), qui anticipait la mort de la reine sur le territoire écossais, a été lancée. Rapatriement du corps, invités, cérémonie, dates et lieux… Comment vont se dérouler les funérailles de la reine d’Angleterre ?

Un deuil national de dix jours

Le deuil national va durer en tout dix jours. Le roi Charles III a fait savoir que le deuil royal - qui concerne la famille, le personnel et les représentants de la maison royale - durerait jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine. Ce dernier sera officiellement proclamé roi samedi, mais son couronnement ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Son épouse, Camilla, la duchesse de Cornouailles, deviendra reine consort.

Les résidences royales resteront fermées jusqu’après les funérailles et partout dans le royaume, les drapeaux sont en berne. En attendant, le public peut déposer des fleurs devant les grilles des résidences royales dans tout le Royaume-Uni. Aucun livre de condoléances ne sera ouvert, les hommages pouvant être laissés en ligne.

Seuls les drapeaux rouges interdisant la baignade seront maintenus à hauteur normale, selon le plan consulté par The Guardian. Des écrans géants vont être installés dans les principales villes du royaume pour retransmettre les cérémonies prévues dans la capitale dans les jours à venir.

Le rapatriement du corps depuis l’Ecosse

La licorne est un symbole de l’Ecosse et figure sur le blason écossais, avec le lion anglais. Si la procédure Opération licorne a été lancée, depuis l’annonce du décès de la reine, certains aspects de l’opération London Bridge ont d’ores et déjà été respectés : les présentateurs de la BBC avaient tous revêtu costumes et cravates noires de rigueur, les cloches des églises ont retenti vendredi dans tout le Royaume-Uni en hommage à la reine, ou encore le « royal gun salute » - 96 coups de canon tirés, un coup pour chaque année de la vie de la souveraine - a été tiré à Hyde Park à Londres ce vendredi à 13h, heure locale. (14h à Paris)

Selon les médias écossais, l’expression « Operation Unicorn » pour organiser un décès royal en Ecosse a été utilisée pour la première fois au Parlement en 2017 afin d’anticiper la foule du monde entier qui devrait se précipiter dans la nation britannique. Comme prévu, le Parlement écossais a été immédiatement suspendu après l’annonce de la mort d’Elizabeth II.

Holyroodhouse, palais officiel de la monarchie dans la capitale écossaise, va accueillir le cercueil de la reine dans les prochains jours. La dépouille sera ensuite portée en procession par le Royal Mile, l’artère principale d’Edimbourg, jusqu’à la cathédrale Saint-Gilles où un service religieux se tiendra en présence de la famille royale et le public pourra se recueillir. Son corps sera ensuite être transporté à Londres à bord du Royal Train, sans que l’on sache pour l’instant exactement combien de jours sa dépouille restera en Ecosse.

La grande procession de Buckingham Palace à Westminster Hall

Une cérémonie religieuse en mémoire de la reine était aussi prévue vendredi soir à la cathédrale Saint-Paul de Londres en présence de la Première ministre Liz Truss, qui devait rencontrer le nouveau roi Charles III dès son arrivée à Londres.

Une première procession sera organisée à l’occasion du transfert de son corps de Buckingham Palace à Westminster Hall, via The Mall, l’immense avenue qui relie les deux bâtiments. Près d’un million de badauds assisteront à ce trajet d’environ deux kilomètres, selon les prévisions du Guardian avant la pandémie de Covid-19.

Le déplacement du cercueil sera accompagné d’une parade militaire (la reine était la cheffe des armées), des coups de canon tirés depuis Hyde Park et, probablement, une délégation de corgis, les chiens bien aimés d’Elizabeth II.

L’exposition du cercueil à Westminster Hall

Dans les jours qui suivent (vraisemblablement le quatrième jour après sa mort), la dépouille d’Elizabeth II sera exposée à Westminster Hall. Les sujets de la défunte reine pourront défiler devant son cercueil pendant quatre jours, 23 heures sur 24. Pour l’occasion, Westminster Hall sera nettoyé de fond en comble, le sol recouvert d’un tapis, et des centaines de bougies seront installées.

Le cercueil sera alors placé sur une estrade, où seront nommées les dix personnes qui seront chargées de le porter, aux côtés des joyaux de la couronne britannique – la couronne, le sceptre et le globe royal. Ce moment de recueillement s’appelle le lay-in-state, l’équivalent d’une veillée funéraire d’Etat.

La date et le lieu des funérailles

Les obsèques devraient avoir lieu une dizaine de jours après le décès, soit aux alentours du 19 septembre, à l’abbaye de Westminster, où la reine a notamment dit « oui » à Philip en 1947 et où a eu lieu son couronnement en 1953.

La date exacte « sera confirmée en temps voulu », écrit ce vendredi le palais de Buckingham dans un communiqué. Les délais entre l’annonce de la mort et les funérailles doivent permettre aux dirigeants de pays situés aux confins du Commonwealth de rejoindre Londres.

Les funérailles en grande pompe

A 9 heures du matin, Big Ben sonnera le début de ce jour si particulier et férié pour les Britanniques. Quelque 2.000 invités pourront assister à ces funérailles d’Etat à l’abbaye de Westminster. La famille royale sera vraisemblablement présente au grand complet, tout comme la grande majorité des chefs d’Etat et autres têtes couronnées venues du monde entier. Le chef de l’Etat Russe Vladimir Poutine​ a d’ores et déjà annoncé qu’il ne viendrait pas.

Lorsque la cérémonie débutera à 11 heures, le royaume sera à l’arrêt : « Les trains ne seront plus annoncés. Les bus s’arrêteront et les chauffeurs descendront au bord de la route », précise The Guardian.

A la fin de l’office religieux, les porteurs de cercueil installeront le cercueil sur un affût à canon, celui qui a servi à transporter le corps du père, du grand-père et de l’arrière-grand-père de la reine, tiré par 138 marins de la Royal Navy.

Le cortège remontera une dernière fois The Mall, tandis que la Royal Air Force rendra son dernier hommage à la cheffe des armées, qui a intégré l’Auxiliary Territorial Service, la branche féminine de l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’enterrement dans l’intimité familiale

La procession se rendra ensuite la chapelle Saint-Georges de Windsor, où sont enterrés les souverains britanniques, à 23 miles (37 km) de là. De nombreux sujets sont attendus sur le bord de la route pour rendre un dernier hommage à Elisabeth II. En 2002, plus d’un million de Britanniques avaient salué le passage du cercueil de la reine mère.

La fermeture des portes de la chapelle Saint-Georges marquera la fin de la cérémonie publique. « Dans la chapelle, le cercueil descendra dans le caveau royal et le roi Charles jettera dessus une poignée de terre rouge depuis un bol en argent », indique The Guardian.