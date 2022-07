Chassés-croisés, grands départs, bouchons, tunnels, canicule et… pollution. Le traditionnel cocktail infernal se consommera sans doute sans modération sur la route des vacances d’été à bord de nos voitures. Pour s’en prémunir, JVC lance son KS-AP320, un purificateur d’air nomade dédié aux habitables de nos voitures. Quel vaut-il ? « 20 Minutes » a mis le contact pour le tester.

De la taille d’une enceinte nomade

Ne vous y méprenez pas en achetant le KS-AP320 de JVC. Malgré ses apparences, il ne s’agit pas d’une enceinte Bluetooth, mais d’un purificateur d’air nomade ! Ce n’est pas le premier du genre, il en existe différents sur le marché, mais à part LG pour la maison, c’est la première fois qu’un fabricant d’appareils électroniques grand public investit le marché si atypique du purificateur nomade. Pas étonnant ceci dit, JVC est un spécialiste des produits embarqués (comme les autoradios, les enceintes pour voitures…).

L'écran du KS-AP320 mentionne température intérieure et niveau d'humidité. - JVC

Le KS-AP320 est un équipement de taille modeste (6,6 cm de diamètre pour 18 cm de haut et 360 grammes). Il a notamment été conçu pour se loger dans un support pour gobelet comme de nombreux véhicules en possèdent. Son cylindre, en aluminium, est percé par six alvéoles qui aspirent l’air pour le rejeter, une fois filtré, sur le sommet de l’appareil. S’y trouve un panneau de commandes tactiles pour régler la vitesse de la filtration sur deux niveaux, mais aussi connaître, grâce un double afficheur LCD, la température ambiante et celle du taux d’humidité. Le KS-AP320 se branche sur une prise allume-cigare, un adaptateur étant fourni.

Trois indicateurs de qualité de l’air

Son utilisation est d’une simplicité enfantine. Lorsqu’il est en route, le purificateur aspire l’air en permanence et le rejette. Un anneau LED lumineux autour de sa grille de ventilation offre une indication précise du niveau de la qualité de l’air. Vert, l’air est sain ; bleu, il est de qualité moyenne ; rouge, il est clairement pollué. Un simple essai en soufflant de la fumée de cigarette sur l’appareil témoigne de sa réactivité : l’anneau lumineux passe immédiatement au rouge !

Le procédé de filtration employé par JVC est celui de la photocatalyse. Un filtre à particules va d’abord neutraliser poussières, et pollen. Il faudra le remplacer tous les six mois environ (vendu moins de 20 euros). Un catalyseur se charge ensuite de neutraliser bactéries, odeurs et particules fines. En démontant l’appareil, nous avons ainsi constaté que JCV employait pour cela 6 minuscules LED UV-A.

Une efficacité à la pertinence perfectible

Comment juger de l’efficacité de ce purificateur que nous avons testé durant plusieurs trajets en voiture ? Difficile à dire. D’abord, parce qu’une voiture dispose déjà de son propre filtre pour son système de ventilation intérieure. Celui-ci permet d’éviter que des particules de gaz d’échappement présentes dans l’air envahissent l’habitacle (pensez à le changer tous les 20.000 kilomètres !).

Le système de filtration du purificateur KS-AP320 de JVC. - JVC

Ensuite, parce que l’on ne peut se fier qu’au voyant LED lumineux du KS-AP320 pour connaître la qualité de l’air ambiant. Et s’il est vert à côté du conducteur (comme il l’a été la plupart du temps durant nos essais), cela veut-il dire que les enfants assis sur la banquette arrière disposent également d’un air d’une même qualité ? Dommage que JVC ne communique pas sur le volume d’air que peut traiter son purificateur, ni en combien de temps… Et ne pas oublier que la meilleure façon de purifier l’air dans une voiture est, comme pour les maisons avec les fenêtres, d’ouvrir régulièrement les vitres…

Reste un appareil à utiliser évidemment vitres fermées. Sans doute peut-on en imaginer un usage pertinent durant les longs trajets nocturnes à plusieurs en voiture, mais aussi sous un tunnel avec d’importants bouchons, ou encore dans une voiture où un passager serait malade, ou avec un bébé que l’on souhaite protéger. Bon point également : le KS-AP320 supprime les mauvaises odeurs de l’habitacle. Ce qui peut-être aussi pratique, lorsque l’on voyage avec un animal de compagnie.