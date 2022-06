Elon Musk veut-il vraiment racheter Twitter ? Depuis qu’il a déposé une offre en avril, le patron de Tesla souffle le chaud et le froid. Lundi, Musk a menacé dans un document officiel de retirer son offre, accusant le réseau de traîner les pieds pour lui transmettre des d’informations sur les bots. Mais certains observateurs estiment que la question des faux comptes – qui est loin d’être nouvelle – n’est qu’un prétexte pour faire machine arrière. Ou tenter de faire baisser le prix du rachat.

Que dit la lettre d’Elon Musk aux autorités boursières ?

Mi-mai, l’homme le plus riche du monde avait indiqué qu’il suspendait son offre, le temps de réaliser un audit prouvant que les bots représentent moins de 5 % des utilisateurs, comme l’entreprise l’avait affirmé dans le document déposé auprès des autorités boursières (SEC) en 2013. Lundi, Elon Musk a officiellement menacé de faire machine arrière dans une lettre transmise à la SEC, accusant Twitter de « résister activement » à sa demande d’informations. Il assure se réserver le droit de « ne pas consommer » le mariage. Twitter, lui, affirme remplir ses obligations « conformément à l’accord passé ». Et selon le New York Times, l’entreprise partage bien des informations avec Elon Musk depuis avril, sans rupture du dialogue.

Elon cherche-t-il à faire baisser le prix ?

Elon Musk a fait une offre valorisant Twitter à 44 milliards de dollars, soit un premium d’environ 20 % sur le cours de début avril. Mais depuis, l’action Twitter a perdu près de 25 %. Pour Eric Goldman, professeur de droit spécialisé dans les nouvelles technologies à l’université de Santa Clara, la question des bots « est une diversion. Je doute qu’il ait appris quoi que ce soit qu’il ne savait pas déjà avant de faire son offre. Elon Musk a marqué un but contre son camp en faisant perdre de la valeur à l’entreprise qu’il s'est engagé à acheter », notamment via des critiques régulières qui ont conduit au départ de plusieurs cadres. Selon Goldman, Elon Musk tente un coup de poker afin d’obtenir un meilleur prix « reflétant » la baisse récente du cours. Mais il doit faire très attention car il se trouve dans le collimateur de la SEC, qui l’avait accusé d’avoir manipulé le cours de Tesla en 2018 en affirmant à tort avoir sécurisé le financement pour sortir l’entreprise de la Bourse.

Elon Musk peut-il renoncer à racheter Twitter ?

Oui, mais ça pourrait lui coûter cher. Pour accélérer la transaction, Elon Musk a renoncé à effectuer ses « due diligences ». En clair il a fait une offre sans demander à faire des vérifications sur les fondamentaux de Twitter. Mais il estime que si la proportion de bots est beaucoup plus élevée que 5 %, le réseau a menti aux autorités, ce qui pourrait lui offrir une porte de sortie. Le ministère de la Justice du Texas, où Tesla a installé son quartier général, a d’ailleurs annoncé l’ouverture d’une enquête. Mais parce que Twitter et Elon Musk ont signé un contrat incluant une indemnité de rupture aller jusqu’à un milliard de dollars, tout pourrait se finir devant les tribunaux.