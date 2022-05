C’était une décision attendue. Elon Musk a indiqué ce mardi que s’il prenait le contrôle de Twitter, il lèverait la suspension définitive du compte de Donald Trump décidée après l’attaque du Capitole, estimant qu’il s’agissait d’une décision « moralement mauvaise » et « insensée ».

« Je pense que c’était une erreur car cela a aliéné une grande partie du pays et n’a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre » puisqu’il est maintenant sur son propre réseau social, a-t-il souligné lors d’une conférence organisée par le Financial Times. Le fondateur de Tesla fait référence à la plateforme Truth Social, que l’ancien président a lancée en février et présentée comme une alternative à Facebook, Twitter et YouTube.

🔴"Je reviendrais sur l'exclusion permanente" de Donald Trump sur Twitter, répond enfin @elonmusk (si rachat confirmé). "Bannir Donald Trump était une erreur, ça a aliéné une partie du pays sans pour autant l'empêcher d'avoir une voix" (avec Truth Social). pic.twitter.com/GLh4kDj1wL — Philippe Berry (@ptiberry) May 10, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Risque d’incitation à la violence

Twitter avait supprimé le 8 janvier 2021 le compte de Trump, suivi par près de 89 millions d’abonnés auxquels il s’adressait tous les jours, estimant qu’il existait un risque d’incitation à la violence.

Deux jours auparavant, des milliers de partisans du milliardaire républicain avaient violemment attaqué le Capitole à Washington pour empêcher les élus de certifier la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle.