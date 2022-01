Ça vous fait cela, à vous aussi ? Malgré les jours qui ont commencé à rallonger, le manque de luminosité extérieure finit par agir sur votre moral, votre humeur et votre énergie ? Il existe pourtant une méthode douce, sans médocs, pour se rebooster et lutter contre la dépression hivernale : la luminothérapie. C’est celle que propose la Luminette. Cette paire de lunettes un peu particulière a été développée et fabriquée par la firme Lucimed, en Belgique. Avec elle, 20 Minutes a profité de la rentrée 2022 pour combattre le blues hivernal et tenter d’attaquer la nouvelle année d’un bon pied.

Les lunettes de luminothérapie Luminette sont vendues 229 euros. - LUCIMED

Un messager chimique antidéprime

On croirait une paire de lunettes arrachée à un épisode de Star Trek. Rien de tout cela en réalité. Si la Luminette se pose bien sur le nez, elle n’agit pas sur la vue, sinon pour nous aider à voir la vie en un peu plus rose ! A utiliser quotidiennement, au rythme d’une séance de 20 à 45 minutes, cet appareil de luminothérapie aide à réactiver la sérotonine (également appelée « hormone du bonheur »). C’est une sorte de messager chimique qui influe sur notre humeur. Et qui, par là même, régule la mélatonine, l’hormone du sommeil.

La réponse énergisante du corps

Une fois rechargée en USB, la Luminette est d’un usage excessivement simple. Il suffit d’adapter son repose nez à sa morphologie selon l’une des trois positions proposées, puis d’activer le bouton à l’avant de la branche droite. D’une à trois pressions successives déclenchent une séance de luminothérapie de 20 minutes à 45 minutes. L’autonomie des lunettes est d’une dizaine de séances, selon la durée d’emploi choisie à chaque séance.

Huit LED pour se sentir mieux

Lorsque mises en route, quatre ampoules LED s’allument au-dessus de chaque œil. La lumière diffusée, qui veut reproduire celle du soleil, est une lumière blanche enrichie en bleu. Dépourvue d’UV et d’infrarouges, elle n’est pas dangereuse.

Luminette dispose de deux séries de quatre LED au-dessus de chaque oeil. - LUCIMED

En revanche, on est prié de ne pas regarder la visière holographique qui tapisse l’intérieur de Luminette, au risque d’en prendre plein les yeux. Eblouissante, cette bande réfléchissante va orienter la lumière produite par les LED directement dans l’œil, de haut en bas, comme le fait naturellement le soleil.

Un bandeau holographique oriente la lumière de haut en bas. - CAPTURE

Précision : sa vitesse est de 468 nano mètres, une longueur d’onde qui activerait plus efficacement la réponse énergisante du corps à la lumière, indique le fabricant de la Luminette.

Plus pratique qu’une simple lampe

A la fin de la séance, les LED clignotent trois fois, puis s’éteignent automatiquement, évitant ainsi un usage trop long de l’appareil. Face à une classique lampe de luminothérapie qui ne permet pas d’autre action que celle consistant à rester immobile devant, Luminette s’avère beaucoup plus pratique.

L'un des avantage de la solution Luminette est la simultanéité d'action. - LUCIMED

Son truc en plus : la simultanéité d’action. Ainsi, nous avons pu durant nos essais étalés sur dix jours utiliser tour à tour Luminette en cuisinant, en lisant et même en travaillant sur écran. On peut d’ailleurs utiliser Luminette avec des lunettes de vue, voire des lentilles de contact. Mais quels effets en réalité ?

Davantage d’entrain

Si l’on est sensible au manque de lumière comme nous le sommes chaque année lorsque l’hiver bat son plein, nul doute que Luminette peut constituer un bon allié antimorosité. Nous l’avons vérifié : au bout de quelques jours d’usage, les effets des lunettes sur notre peps quotidien étaient probants, surtout les jours de ciel hivernal plombés par le manque de lumière. Nous avons eu la sensation d’avoir davantage d’entrain et d’être beaucoup moins lestés par des semelles de plomb dans nos activités quotidiennes. D’ailleurs, les rares jours de plein soleil, nous ressentions beaucoup moins le besoin de notre petite séance quotidienne de luminothérapie…

Les séances de luminothérapie avec Luminette durent de 20 à 45 minutes. - LUCIMED

Se reposant sur une étude indépendante, le fabricant de Luminette, Lucimed, avance que les effets produits par ses binocles seraient équivalents à ceux d’une lampe de luminothérapie de 10.000 lux… comme celles que l’on trouve à partir de 45 euros sur Amazon. Vendue 229 euros, soit plus de quatre fois plus cher, la Luminette n’est donc pas donnée. Face à d’autres produits, ses meilleurs arguments resteront incontestablement sa discrétion et sa grande mobilité.