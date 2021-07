Suspendu par les principales plateformes Web après l’assaut du Capitole, Donald Trump tente aujourd’hui de contre-attaquer avec son arme préférée : l’action judiciaire. Mais en affirmant que Google, Facebook et Twitter ont enfreint le premier amendement sur la liberté d’expression, il va devoir convaincre un juge que les Gafa ne sont pas des entreprises privées mais des « acteurs étatiques ». Ce qui est, selon le consensus des experts juridiques, peine perdue et suggère que Donald Trump tente avant tout un coup médiatique.

Rien ne garantit que la justice de Floride acceptera de se saisir de ces class actions (plaintes collectives) déposées par Donald Trump et une demi-douzaine d’internautes sous le soleil de Miami. Les chartes de Facebook et Twitter, notamment, stipulent que tout recours judiciaire doit être déposé devant la justice californienne. Il y a parfois des exceptions de juridictions, mais elles sont rares.

Eric Goldman, professeur de droit spécialiste des nouvelles technologies à l’université de Santa Clara, en Californie, a examiné 61 décisions de justice sur des recours déposés par des internautes, qui avaient été suspendus ou contraint d’effacer des publications. Ils ont tous perdu, la plupart très rapidement. Sévère, il juge que les arguments des avocats de Donald Trump – qui ont, pour la moitié d’entre eux, des adresses emails@aol.com – n’ont « aucun mérite ».

C’est le fond du problème. Le premier amendement commence ainsi : « Le Congrès n’adoptera aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou à l’interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d’expression ».

“Congress” shall make no law … Trump and his lawyers need to read the first line of the First Amendment. His lawsuit complaining of censorship against private social media companies and their leaders is going nowhere. https://t.co/Va6vNhWxpO