Twitter souhaite promouvoir « une langue inclusive ». Le réseau social a annoncé une nouvelle option sur sa version arabe pour les personnes souhaitant utiliser un vocabulaire féminisé au lieu des seuls mots masculins standardisés. Pour accompagner cette annonce, la plateforme a lancé le hashtag #FeminineArabic («arabe au féminin »).

La langue arabe distingue les formes féminines et masculines, ce qui peut modifier la construction des mots, comme les verbes à l’impératif. Par exemple, les options « tweet » ou « explore » pourront désormais s’afficher au féminin.

Say hello to Arabic (Feminine), our new display language available now on https://t.co/77LYEyEEeb#FeminineArabicpic.twitter.com/fjbDpLW9AL