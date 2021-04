Twitter a lancé un emoji destiné à mettre en avant «l'alliance du thé au lait», un mouvement dans lequel se retrouvent les militants pro-démocratie en Asie. — AFP

C’est tout un symbole. Twitter a lancé le 8 avril un émoji destiné à mettre en avant « l’alliance du thé au lait », mouvement qui a vu le jour l’année dernière, et dans lequel se retrouvent les militants pro-démocratie en Asie.

Cette alliance - baptisée ainsi en raison du goût des habitants de Hong Kong​, Taïwan et la Thaïlande pour cette boisson sucrée –, a pris de l’ampleur quand, à l’automne, les militants thaïlandais, qui exigeaient une réforme du gouvernement et de la monarchie, ont commencé à s’inspirer des techniques utilisées pendant plusieurs mois en 2019 par les manifestants hongkongais pro-démocratie.

🧵Today we are launching an emoji for the #MilkTeaAlliance, an online solidarity alliance first started in April 2020 as a Twitter meme which has grown into a global pro-democracy movement led by activists and concerned citizens in 🇭🇰🇹🇭🇹🇼🇲🇲 and around the world. — Twitter Public Policy (@Policy) April 8, 2021

Ce mouvement, qui est un vaste réseau de solidarité face à l’autoritarisme, s’est également répandu en Birmanie, où le thé au lait concentré constitue la base du petit-déjeuner, après le putsch militaire du 1er février qui a renversé Aung San Suu Kyi.

Un émoji représentant trois couleurs différentes de thé au lait

« Afin de marquer le premier anniversaire de l’Alliance #MilkTea, nous avons conçu un émoji présentant trois couleurs différentes de thé au lait provenant des régions où l’Alliance s’est formée », a indiqué Twitter. Cette image apparaît dans tout tweet comportant le hashtag « l’alliance du thé au lait » en anglais, thaï, coréen ainsi que dans plusieurs autres langues asiatiques.

To celebrate the first anniversary of the #MilkTeaAlliance, we designed an emoji featuring 3 different types of milk tea colours from regions where the Alliance first formed online. It automatically appears when you Tweet any of the hashtags below👇 pic.twitter.com/QiIBBbKfQc — Twitter Public Policy (@Policy) April 8, 2021

« Nous sommes persuadés que l’accès à un Internet libre est un droit essentiel et nous restons un défenseur et un fervent avocat de la liberté d’expression et condamnons-les #InternetShutdowns », a déclaré Twitter accompagnant son message du nouvel émoji.

« Toujours solidaire, quelle que soit la difficulté de la période », a de son côté tweeté Joshua Wong, figure de proue du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, à l’annonce de cette nouvelle.

Le terme #MilkTea utilisé plus de 11 millions de fois depuis avril 2020 sur Twitter

Le terme a été employé sur Twitter plus de 11 millions de fois depuis avril 2020, selon le réseau social, et il a connu une nouvelle hausse après le coup d’État en Birmanie. Le régime militaire a ordonné ces dernières semaines des coupures nocturnes d’Internet et interdit plusieurs réseaux sociaux dans le but d’affaiblir le mouvement anti-junte.

La création de cet émoji fait suite à la reconnaissance par Twitter des mouvements sociaux #MeToo, pour dénoncer les violences sexuelles et #BlackLivesMatter, pour dénoncer les violences policières contre les Afro-américains.