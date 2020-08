Alors qu’une grande partie de la population mondiale doit apprendre à vivre au quotidien avec le port du masque pour éviter la propagation du Covid-19, il n’y a aujourd’hui aucun symbole pour représenter un individu masqué dans ce contexte de crise sanitaire. Il existe bien un émoji portant un masque chirurgical, mais il symbolise davantage une personne malade et non un individu masqué pour se protéger contre le coronavirus.

Pour remédier à cela, une agence de publicité irlandaise a soumis une proposition d’émoji « visage masqué souriant » à l’organisation américaine chargée d’approuver et de standardiser ces caractères, le Consortium Unicode. « Nous avons soumis une proposition à@unicode une demande pour qu’un « émoji masqué avec le sourire » soit ajouté aux claviers du monde entier. Les masques faciaux nous aident à nous protéger et à protéger ceux qui nous entourent. Ils sont un symbole de santé, de bien-être et de sécurité », a tweeté la branche Dublinoise de l’agence de publicité TBWA.

We’ve submitted a proposal to @unicode, the world standard for text and emoji, for a ‘Smiling Face Mask Emoji’ to be added to emoji keyboards around the globe.



Face masks help us to protect ourselves and those around us. They’re a symbol of health, well-being and safety. pic.twitter.com/x3yfI4aFaQ