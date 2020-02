Mais que signifie l’émoji « pinched fingers » («doigts pincés ») ? Sélectionné cette année avec 117 autres symboles par le Consortium Unicode, l’organisme qui approuve les émojis dans le monde entier, ce nouveau symbole fait beaucoup réagir depuis quelques jours, et suscite de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Selon le lieu où vous vous trouvez dans le monde, à l’endroit ou à l’envers, son sens n’est en effet pas le même.

Les créateurs de cet émoji expliquent avoir voulu représenter la façon dont un Italien parle avec les mains. Ils ont même rédigé un rapport de 14 pages montrant que ce geste, qui peut s’accompagner de l’expression « ma che dici ? » (« qu’est-ce que tu dis ? »), est représentatif de la culture italienne. « Nous espérons que cet emoji sera largement utilisé non seulement en Italie […] et plus largement dans le monde entier en raison de la popularité croissante de la culture et du mode de vie italiens », est-il notamment écrit dans ce document.

Pourtant, de nombreux internautes ont expliqué que ce mouvement de la main pouvait avoir de nombreuses interprétations à travers le monde, rapporte la BBC. En Corée du Sud, les fans de K-pop, genre musical très populaire chez les adolescents, y voient une référence à la chanteuse Yuri, qui a rendu ce geste de la main célèbre dans la péninsule. Ce signe de la main est utilisé par la star pour dire « mandu » (littéralement « boulette »), une façon détournée de dire « je t’aime », indique la BBC.

En Inde, ce signe peut être utilisé pour demander à quelqu'un s'il a faim. Au Nigeria, ce geste est assimilé au « gbas gbos », un signe qui signifie « va-et-vient ». Et dans le monde arabe, ce signe est largement utilisé pour appeler au calme et à la patience, ou à l’inverse, pour menacer quelqu’un.

This emoji represents several things in the Arab world, including two extremes: شوية شوية (slowly, wait, calm down, patience etc) or رح تشوف (you will see what will happen to you, as in a threat)... https://t.co/n4qK6cdjqj

« En Israël, vous utilisez généralement ce geste lorsque vous êtes ennuyé ou en colère contre quelqu’un », explique sur Twitter la journaliste Kim Zetter.

In Israel, you generally use this gesture when you're annoyed or angry with someone - it means "hold your horses," "just a minute", "be patient" or even "wtf?" Apparently, not everyone uses it this way. I'm guessing this new emoji is going to be confusing. https://t.co/7Ngje3Rd5V