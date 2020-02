EMOJIS Comme chaque année, le Consortium Unicode sélectionne les nouveaux émojis qui seront disponibles sur les réseaux sociaux et les smartphones

Le cru 2020 est composé de 117 nouveaux émojis. — Emojipedia

Le cru 2020 fait la part belle à l’inclusion et à la diversité. Cent dix-sept nouveaux émojis débarqueront bientôt sur vos claviers virtuels ! Le consortium Unicode a annoncé cette semaine la liste des nouveaux symboles qui seront disponibles à partir du second semestre sur les réseaux sociaux et les smartphones.

Après le drapeau arc-en-ciel qui avait fait son apparition il y a quatre ans, c’est cette fois celui de la communauté transgenre qui sera bientôt disponible sur vos smartphones. L’émoji représentant une personne en fauteuil roulant sera également mis à disposition des internautes. « Les nouveaux émojis tentent de s’adapter à l’ère du temps et à l’évolution des mentalités, entre LGBTQ et inclusion », constate le Blog du modérateur.

Des symboles qui répondent à l’évolution de la société

Certains émoticônes du cru 2020 répondent également à l’évolution de la société comme celui d’un homme en robe de marié, d’une femme vêtue d’un costume de soirée ou encore d’un personnage « neutre », Mx Claus, qui représente une alternative au père et à la mère Noël.

Le consortium a également décidé d’agrandir son catalogue d’icônes animales. Plusieurs espèces disparues telles que le mammouth ou le dodo figurent parmi les nouveautés d’Unicode. Le scarabée et le castor font également partie des ajouts prévus en 2020.

D’autres représentations font partie des nouveautés 2020 : des plats et boissons (fondue, bubble tea…) ou encore des objets du quotidien (théière, tournevis, brosse à dents…) Ces symboles viendront s’ajouter aux 3.178 emojis déjà présents sur les différentes plateformes.

Ces émojis inédits devraient arriver sur iOS avec la prochaine mise à jour d’Apple. Pour les utilisateurs de smartphones équipés d’Android, il faudra attendre la version Android 11, prévue cet automne.