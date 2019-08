Une pétition lancée pour que le signe de Jul devienne un emoji

Le 10 février 2017, Jul a reçu la Victoire de la musique du meilleur album de musiques urbaines. — THOMAS SAMSON / AFP

A chacun sa cause ! Un fan de Jul a lancé sur le site Change.org une pétition pour que le signe emblématique du rappeur soit transposé en emoji. « La team JUL et le peuple français plus généralement souhaitent pouvoir utiliser régulièrement un emoji du signe de JUL », affirme le fan.

« JUL, de son vrai nom Julien Mari, est un rappeur français célèbre en France, enchaînant les certifications pour ses multiples titres devenus des classiques à l’heure actuelle », argumente-t-il. Le dernier album de l’artiste, Rien 100 rien, a été en effet été certifié disque de platine en quelques semaines.

Et l'Eurovision c'ets pour quand ?

Cet admirateur appelle Apple et les autres entreprises du secteur à exaucer son vœu. Et de promettre : « Cela ferait un carton en France pour l’entreprise qui accepte ». Jul a déjà fait l’objet de plusieurs pétitions sur Change.org. Ses fans avaient ainsi recueilli plus de 12.000 signatures pour qu’il représente la France à l'Eurovision. Une autre demandant que «Jul arrête la musique» n’avait obtenu que 48 suffrages.