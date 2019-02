Le groupe de K-pop sud-coréen BTS fera le show au Stade de France cet été

Le groupe de K-pop BTS atteint pour une seconde fois la première place du Billboard 200 (ventes d'albums aux Etats-Unis). — SIPA

A noter dans vos agendas. Le 1er mars à 9 heures, le top chrono est lancé pour se procurer les places du prochain concert des BTS. Le groupe phénomène s’invite au Stade de France le 7 juin pour leur tournée « LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF ». Ils performeront dix dates à travers le monde pour faire vibrer les fans, huit mois à peine après leur première tournée qui avait fait salle comble à l’Accorhotels Arena de Bercy.

💜ANNONCE 💜



Le groupe sud-coréen @bts_bighit sera au Stade le vendredi 7 juin 2019 pour la toute première fois !!!

Mise en vente le vendredi 1er mars à 9h00 ▶ https://t.co/VP1q5Trwrb



RT si toi aussi tu te vois déjà au Stade pour les voir 🙌 #BTS pic.twitter.com/1bO2p3uS2d — Stade de France (@StadeFrance) February 19, 2019

On ne compte plus leurs succès. Après avoir fait la couverture de Time Magazine, parlé devant l’assemblée générale des Nations unies, participé aux Grammy Awards et atteint la première place du billboard américain, la notoriété du boys band sud-coréen n’est plus à faire.

Des fans mobilisés

Lancé en 2013, le groupe a rapidement séduit toute l’Asie avec leur musique hip-hop, leurs chorégraphies parfaitement exécutées et leur look de gendre idéal. C’est avec leurs albums pop qu’ils se sont fait connaître à l’international. Véritable phénomène mondial, la proximité qu’ils entretiennent avec leurs fans en fait un groupe attachant qui atteint le top tendance monde de Twitter régulièrement.