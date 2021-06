Les deux députés ont annoncé ce match improbable sur Twitter, à grand renfort de montages. — Capture d'écran Twitter

Un peu de légèreté dans une campagne très tendue… Déjà adversaires au quotidien dans l’Hémicycle, les députés Ugo Bernalicis (LFI) et Denis Masséglia (LREM) ont décidé de s’affronter dans une autre arène. Le parlementaire de la France insoumise et celui de la République en marche vont se défier lundi 14 juin sur « League of Legends », un jeu vidéo en ligne où plusieurs joueurs s’opposent sur un champ de bataille.

Les deux députés ont annoncé ce match improbable sur Twitter, à grand renfort de montages. « On ne règle pas ça avec des gifles, mais avec un bon vieux "League of Legends" », a tweeté Ugo Bernalicis en réponse à Denis Masséglia. « On me défie, je réponds à coups de clavier et souris ! Ma team se prépare pour le show #PoliKick », avait annoncé quelques heures plus tôt le député LREM, allant jusqu’à provoquer son futur adversaire : « @Ugobernalicis, vous n’êtes pas prêts pour lundi… »

« Les Carapateurs en commun » d’Ugo Bernalicis

Le combat sera diffusé ce lundi à 20h sur le chaîne Twitch de Jean Massiet, un streameur spécialisé dans la politique et les jeux vidéo, et sera animé par le Youtubeur GobGG. Chaque député aura sa propre équipe, avec plusieurs autres joueurs dont l’identité n’a pas encore été révélée : celle d’Ugo Bernalicis s’appellera les « Carapateurs en commun », en référence à un monstre du jeu vidéo.

Ugo Bernalicis et Denis Masséglia ne sont pas des novices, ils sont tous deux membres du groupe d’études sur le jeu vidéo à l’Assemblée nationale. Ils ont chacun leur chaîne Twitch et se connaissent bien puisqu’ils ont déjà joué ensemble pour Jean Massiet lors du ZEvent, un événement caritatif qui réunit des streameurs pour récolter des dons pour des associations.

Avec ce défi improbable sur Twitch, les deux parlementaires tentent ainsi de séduire l’électorat jeunes, à une semaine des élections régionales et départementales…