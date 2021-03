RESEAUX SOCIAUX Après le succès du live avec François Hollande, et l’annonce d’un échange avec Jean Castex ce dimanche, des membres de la communauté de Twitch dénonce une politisation de la plateforme

Illustration du réseau social Twitch. — STRF/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

À l’approche de la présidentielle de 2022, Twitch se politise à toute vitesse, au grand dam des utilisateurs de cette plateforme pour fans de jeux vidéo, inquiets de cette appropriation d’un espace jusqu’ici non partisan.

Après le premier tchat de BFMTV sur Twitch, la semaine dernière, qui avait été submergé de commentaires négatifs, voire sexistes ou violents, une nouvelle polémique a éclaté cette semaine. En cause cette fois, Samuel Étienne, journaliste et animateur de Questions pour un champion, qui rencontre un succès grandissant sur la plateforme de streaming avec sa revue de presse quotidienne « La matinée est tienne ».

Samuel Étienne accusé de « pourrir » l’ambiance sur la plateforme

Après une discussion à bâtons rompus avec François Hollande lundi, qui a fait chauffer les compteurs du site avec un pic de 84.000 spectateurs en direct, il a mis le feu aux poudres en annonçant qu’il organiserait un échange informel avec le Premier ministre Jean Castex dimanche à 18h.

Aussitôt, des membres de la communauté de Twitch se sont répandus sur les réseaux sociaux pour critiquer l’initiative, lui reprochant de « pourrir » l’ambiance sur la plateforme en la politisant, voire de la transformer en réceptacle de la propagande gouvernementale.

Demain dimanche 18H, le Premier ministre @JeanCASTEX sera votre invité sur Twitch.



VOTRE invité, puisque c’est vous qui poserez les questions !

Rdv ici : https://t.co/Ii9R8nTIPu pic.twitter.com/3MzUmaKq4e — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 13, 2021

Certains s’en sont même pris au streameur Etoiles, accusé d’avoir introduit le loup dans la bergerie. C’est en effet ce grand fan de Questions pour un champion, qui a initié l’an dernier Samuel Etienne aux joies de Twitch. « Ce n’est pas du tout le genre de live qui me plaît », mais « je ne peux rien y faire », s’est-il défendu.

« J’entends la colère d’une partie de la communauté »

Une agitation qui a contraint Samuel Étienne à s’expliquer. « J’entends la colère d’une partie de la communauté Twitch, pour qui cet espace devrait être préservé de la politique et plus encore de la parole gouvernementale », mais « Twitch est un espace de liberté », et « mon pari, c’est que (la plateforme) peut être un outil de dialogue, d’échanges, de débats », a-t-il plaidé.

Mais il a déclenché un deuxième « bad buzz » en assurant qu’il était hors de question qu’il donne la parole à des membres du RN… Avant de faire machine arrière et de lancer une invitation à Marine Le Pen, au nom du pluralisme, tout en disant vouloir lever le pied sur les interviews politiques.

Thread



Précision concernant l’invitation d’un représentant du Rassemblement National sur ma chaîne Twitch.



Oui, je confirme que, parce que mes valeurs, mes convictions, ne sont pas celles de ce parti, je ne veux pas recevoir l’un de ses membres chez moi, dans mon foyer.

Mais... — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 11, 2021

« Les gamers sont devenus un public politique à cibler »

« Les internautes en ont déjà marre alors que la campagne de 2022 vient à peine de commencer », explique l’expert en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet. « Les gamers sont devenus un public politique à cibler, mais ils sont allergiques à toute forme de promotion et de communication politique, et ils ont l’impression d’être utilisés politiquement », ajoute-t-il.

Pour lui, « les politiques français détournent la raison d’être des réseaux sociaux », en en faisant un outil de communication, au lieu « d’en respecter la culture » faite d’échanges horizontaux. Une offensive qui passe mal, surtout « après avoir passé plusieurs années à parler des réseaux sociaux comme d’une menace ».

Au contraire, l’entourage de Jean Castex assure qu’en s’exprimant sur Twitch, il désire « créer un espace de discussion privilégié avec une communauté avec laquelle on n’a pas l’opportunité de dialoguer ». « Le Premier ministre est heureux de pouvoir faire de la pédagogie sur son action mais aussi de répondre très concrètement, et individuellement aux questions, mais aussi aux craintes, aux interpellations également, de ses concitoyens », fait-on valoir à Matignon.