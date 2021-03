Jean Castex, nouvel invité de Samuel Etienne sur Twitch dimanche

Jean Castex à l'Assemblée nationale, le 9 mars 2021 à Paris. — AFP

Après le succès de l’interview de François Hollande, le journaliste Samuel Etienne a annoncé ce mardi sur Twitter qu’il recevra le Premier ministre Jean Castex dimanche sur sa chaîne Twitch.

« Je ne vais pas inviter 1.000 personnes sur ma chaîne, mais je crois qu’il peut être intéressant de créer un espace de dialogue direct entre les citoyens et certaines personnalités », a écrit l’ex-animateur de Questions pour un champion. « Le Premier ministre @JeanCASTEX sera VOTRE invité dimanche à 18 heures », a-t-il complété en postant le lien de sa chaîne Twitch. « L’Olympique de Matignon donne rendez-vous au #FCBienveillance ce dimanche à 18h00 », a confirmé dans la foulée le compte Twitter du Premier ministre.

Le Premier ministre @JeanCASTEX sera VOTRE invité dimanche à 18H ici : https://t.co/Ii9R8nTIPu pic.twitter.com/cbS6iTvXyA — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 9, 2021

Pic d’audience pour Hollande

Sous le post de Samuel Etienne, des commentaires mitigés, dont celui du streamer Etoiles : « Pour moi ce n’est pas un bon choix, et je continuerai à le dire. Mais nous sommes deux personnes différentes et les gens doivent le comprendre aussi et je pense que tu sais ce que tu fais ! », a-t-il écrit.

Lundi, l’interview de l’ancien président de la République François Hollande par le journaliste a remporté un succès inédit pour ce type d’opération, atteignant un pic à 100.000 viewers et 650.000 replays. Samuel Etienne, qui anime notamment Questions pour un champion sur France 3, confirme son succès sur la plateforme dédiée à l’origine à la diffusion de jeux vidéo. Sa revue de presse « La matinée est tienne » y est suivie par des dizaines de milliers d’utilisateurs de la plateforme.