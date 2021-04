Le nouvel iMac disponible fin mai. — CAPTURE

Avalanche de nouveautés chez Apple. Lors d’une keynote enregistrée et diffusée ce mardi 20 avril à 19h, Tim Cook jouait au père Noël avant l’heure. En soixante minutes, montre en main, le patron de la firme à la pomme a dévoilé un nouveau coloris (mauve) pour l’ iPhone 12 et l’iPhone 12 mini ; le lancement des Air Tags (des petits accessoires Bluetooth à greffer à ses clés pour les retrouver depuis un iPhone) ; un nouveau boîtier Apple TV 4K ; des iPad Pro surpuissants, mais surtout de nouveaux iMac. Non, pas de nouveaux AirPods​, ce sera pour une prochaine fois !

Très girly, le nouvel iMac également disponible en rose. - CAPTURE

Nouveau look, nouvelle puissance

Finis les ordinateurs au dos bombé et à la finition aluminium : l’iMac 2021 adopte un nouveau design et se part de sept coloris au choix pour « apporter de la joie dans tous les espaces », dixit Apple. Outre la couleur, qui permettra désormais d’assortir son iMac à sa déco, le nouvel ordinateur prend la forme d’une dalle de 11,5 mm d’épaisseur, sans aucune rondeur à l’arrière.

La nouvelle architecture intérieure de l'iMac 2021. - CAPTURE

Selon le constructeur, cela est rendu possible grâce à la puce M1 maison surpuissante. Celle-ci promet une vitesse accrue de 85 %. Déjà présent sur les MacBook Air, Pro et Mini, le processeur a permis à Apple de totalement reconfigurer l’architecture intérieure de l’iMac. D’où la finesse affichée. Mais pas que : le nouvel iMac est promis comme encore plus silencieux avec un niveau sonore de moins de 10 db (soit presque inaudible).

Six haut-parleurs pour muscler l’audio

L’ordinateur, dont la dalle 4,5 K de 24’’ (contre 23’’ auparavant) affiche 11,3 millions de pixels (4480 x 2520) est également équipé du système True Tone d’Apple. Celui-ci adapte la couleur des températures affichées à l’environnement de l’écran. Autre nouveauté : une caméra 1080p. De quoi améliorer la qualité de ses réunions en visio !

Tim Cook, le PDG d'Apple, lors de sa keynote du 20 avril 2021. - CAPTURE

Mais là où on l’attend également l’iMac nouveau, c’est sur le son. Apple équipe en effet son dernier joujou avec six haut-parleurs : deux woofers et un tweeter de chaque côté de l’écran. Et le système son est compatible Dolby Atmos. Assez prometteur. A noter que l’ordinateur dispose de quatre prises USB-C, d’une prise Ethernet (dans le bloc d’alimentation) et d’une prise casque. Mais cette fois, le slot pour carte SD disparaît. Une page se tourne… peut-être un peu prématurément.

Le nouvel iMac est équipé de six haut parleurs: deux woofers et un tweeter de chaque côté de l'écran. - CAPTURE

Disponible fin mai, le nouvel iMac, sera lancé à partir de 1.449 euros en 256 Go, et jusqu’à 1.899 euros en 512 Go. Les modèles les moins chers ne proposeront que quatre couleurs (bleu, vert, rose, argent), contre sept pour les plus onéreux (bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve).

Apple, qui comme les autres fabricants d’ordinateurs a vu ses ventes de Mac bondir (+111,5 %) en 2020, notamment grâce à la crise du Coronavirus et au besoin des gens de s’équiper, devrait jouer sur du velours avec ses nouveaux iMac. La puce M1, largement plébiscitée pour sa vitesse incroyable pourrait encore donner des couleurs aux ventes de l’iMac 2021.