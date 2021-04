Twitter (illustration). — SOPA Images/SIPA

Le réseau social Twitter rencontre des problèmes de fonctionnement depuis la nuit de vendredi à samedi. Des utilisateurs du monde entier signalent des erreurs de déconnexion, et des problèmes de chargement des tweets. Le problème semble également s’être étendu à l’utilisation de l’outil Tweetdeck qui permet de classer et visualiser ses recherches en colonnes.

Sur le site Downdetector, qui compile les remontées des utilisateurs, on observe deux importants pics de pannes entre 2 et 3 heures du matin samedi et depuis 14 heures (heure française).

« Nous travaillons à la résolution d’un problème »

« Le terme que vous avez entré n’a donné aucun résultat. Veuillez réessayer plus tard » et « Impossible de récupérer les tweets pour le moment. Veuillez réessayer plus tard », semblent être les problèmes les plus courants.

Tweets may not be loading for some of you. We’re working on fixing a problem and you’ll be back on the timeline soon. — Twitter Support (@TwitterSupport) April 17, 2021

« Les tweets peuvent ne pas se charger pour certains d’entre vous. Nous travaillons à la résolution d’un problème », a fait savoir dans un communiqué l’assistance Twitter.