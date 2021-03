Un marathonien dessine une carte de France lors de ses 42,195 km de course dans les rues de Paris. — Capture d'écran Instagram laurent_thillaye

Une carte de France de 42,195 km en plein Paris. Un marathonien s’est lancé le défi jeudi pour ses 37 ans de tracer la France en GPS Drawing sur la distance reine. Une performance postée sur son compte Instagram, où il raconte que suivre « le tracé a été plus simple qu’imaginé, même si tenir son portable et faire défiler la carte pour suivre les rues pendant 4 h n’est pas très confortable ».

La performance et le récit de Laurent Thillaye du Boullay ont récolté près de 1.400 j’aime, ce vendredi après-midi. Le marathonien se dit « bien content du résultat final au niveau du tracé du parcours. Il n’y a qu’une seule rue que je n’ai pas pu prendre, impasse ! »

Parmi les difficultés rencontrées, il souligne une plus grande fatigue que lors d’un marathon officiel : « Traverser, gérer le trafic, les feux, les piétons… qui parfois ne se décalent pas du tout en te voyant arriver en face… gros facteur de perte de temps et d’énergie ». Et après une arrivée casse-pattes dans « le quartier des Buttes Chaumont et de Montmartre », Laurent Thillaye du Boullay a eu le plaisir d’être accueilli sur la ligne par sa femme « avec un cadeau d’anniversaire ».