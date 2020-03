A 32 ans, Elisha Nochomovitz affiche déjà 36 marathons au compteur. Son trente-septième ne sera pas homologué : ce sportif accompli l’a couru mardi après-midi sur le balcon de son appartement de Balma, dans la banlieue est de Toulouse.

« C’était juste après le début du confinement, il y avait un climat pesant, les gens critiquaient ceux qui couraient dehors, raconte le Haut-Garonnais que l’on imaginerait davantage sur un terrain de rugby que sur le bitume, avec ses 90 kg de muscles pour 1,80 m. Alors, je me suis lancé dans un défi un peu idiot. Mais si ça peut faire sourire les gens ! »

In confinement, Elisha Nochomovitz runs a marathon on his balcony in 6 hours and 48 minutes. Only problem ? "The course is ugly, no atmosphere", and his GPS has literally cracked 😂😭

.#trackandfield #tracknation #jumpnation #jumpersworld #athletics #athletisme #athlétisme pic.twitter.com/MyCjnCIHtN