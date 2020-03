Un Lotois propose aux personnes isolées de se signaler par un chiffon rouge à la fenêtre pour alerter le voisinage. — C. Meunier Facebook

Ça peut être un foulard, un drap ou un tee-shirt. Seul impératif, qu’il soit rouge et bien visible. Un habitant du département du Lot a eu une idée pour rompre l’isolement auquel pourraient être confrontées des personnes face à l’épidémie de coronavirus : installer des chiffons rouges aux fenêtres.

« C’est valable pour toutes personnes qui se trouvent dans une détresse sociale, qui a besoin d’une écoute. Si vous voyez un chiffon rouge à une fenêtre, allez sonner chez cette personne, rendez-lui service si nécessaire, tout en respectant les consignes et en restant à distance », propose Christian Meunier.

Appel à la solidarité

Ce diabétique, président de l’association Aéré 46 qui fait de l’information et de la prévention auprès des malades chroniques, est confiné chez lui comme de nombreux Français. Et comme nombre de ses connaissances, il lui arrive de ne plus avoir de réseau ou de se retrouver sans téléphone.

« Moi j’ai ma femme, mais il y a des personnes qui se retrouvent seules et ne peuvent pas prévenir. Le chiffon rouge est un moyen de le faire, ça va inciter les gens qui passent à s’arrêter, que ce soit en ville ou en campagne. C’est un geste qui ne coûte rien et qui peut rompre la solitude », insiste-t-il, tout en mettant en garde contre ceux qui voudraient profiter de la situation pour duper des personnes âgées.

Pour occuper ceux qui comme lui ne peuvent plus du tout sortir de chez eux, il a décidé de lancer une page Facebook. Il y donnera des rendez-vous quotidiens où nutritionnistes, cheffe de cuisine donneront des astuces pour s’occuper.