« Restez chez vous et respectez les mesures barrières » a répété mercredi à de multiples reprises le préfet de la Haute-Garonne, Etienne Guyot, lors d’un point sur les mesures prises en Haute-Garonne​ dans le cadre de l’épidémie de coronavirus.

Rappelant que la norme est de rester confirmer et sortir l’exception, il a rappelé que chaque fois qu’une personne doit se rendre quelque part elle doit avoir sur elle une attestation de déplacement dérogatoire.

Depuis ce midi, les mesures de confinement sont contrôlées par la Police Nationale et la Gendarmerie dans toute la Haute-Garonne.

En l'absence d'attestation, vous risquez 38€ et bientôt 135€ d'amende !