COURSE A PIED L'événement, qui devait fêter son 40e anniversaire les 25 et 26 avril, est finalement reprogrammé les 25 et 25 octobre

Le marathon de Nantes de 2016 (illustration). — F.Brenon/20Minutes

L’annulation probable du marathon de Nantes, en raison du coronavirus, avait plongé les inscrits dans le désarroi. Parce que l’édition prévue les 25 et 26 avril s’annonçait spéciale puisqu’il s’agissait de son 40e anniversaire​, parce que la plupart des participants avaient entamé depuis des semaines un plan de préparation assez rigoureux, parce que le remboursement des inscriptions n’était vraiment pas garanti.

Toutefois, l’épreuve ne sera pas annulée mais reportée à une nouvelle date. Les organisateurs ont en effet annoncé mardi soir que les Foulées de l’éléphant, le semi-marathon et le marathon sont désormais programmés les 24 et 25 octobre prochains.

🚨 L'Abalone Marathon de Nantes est reporté aux 24 et 25 octobre 2020

💛 Prenez soin de vous, nous vous donnons rendez-vous prochainement #MarathonNantes #RejoignezLaTribu pic.twitter.com/e13L6DqbdR — Abalone Marathon de Nantes (@MarathonNantes) March 17, 2020

Remboursements impossibles

Les inscriptions, actuellement suspendues, devraient être rouvertes à la fin de la crise sanitaire, indiquent-ils. Au moins 200 dossards pour le marathon et un millier pour les Foulées de l’éléphant seront remis en vente. Une bonne nouvelle pour les coureurs qui ne pouvaient pas participer aux épreuves au printemps.

Quant aux inscrits qui ne pourraient pas être disponibles cet automne, ils ne pourront pas être remboursés, déplorent les organisateurs. « Nous n’en avons pas la capacité financière. Ce type d’annulation n’est pas couvert par notre assurance, regrette Julien Gaborieau, coordinateur de l’événement. Il y aura forcément des mécontents, on espère le moins possible. » Les intéressés pourront toutefois transférer leur dossard à une autre personne via la plateforme d’inscription. « On va essayer de faciliter un maximum de demandes », explique Julien Gaborieau.

Les épreuves du marathon de Nantes ont réuni l’an passé 17.000 inscrits. Le record aurait dû être battu en avril.