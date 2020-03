Habemus marathon, mais plus tard — J.E.E/SIPA

Les courageux du marathon de Paris auront six mois de plus pour préparer leurs 42,195 kilomètres de course. L’épreuve, initialement prévue le 5 avril 2020, a été reportée au 18 octobre prochain à cause du coronavirus. Le semi-marathon de Paris, annulé samedi dernier à la veille du départ et organisé également par ASO, est lui reprogrammé le 6 septembre.

« En ce qui concerne le Schneider Electric Marathon de Paris, et afin d’éviter une annulation tardive qui pénaliserait les concurrents, nous avons également, d’un commun accord avec la Mairie de Paris, décidé de reporter le Schneider Electric Marathon de Paris au 18 octobre », note ASO dans un communiqué.

Le salon du running également reporté

La course reine qui arpente les lieux emblématiques de la capitale (départ sur les Champs-Elysées, Opéra, Bastille, Bois de Vincennes, Notre-Dame, Tour Eiffel, Bois de Boulogne), ne pourra donc pas avoir lieu comme à son habitude au printemps, mais plus de six mois plus tard.

Le salon du running, devenu « Run experience », prévu au Parc des expositions de Paris du 2 au 4 avril en marge de la course, est également reporté et aura lieu du 15 au 17 octobre.