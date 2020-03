Coronavirus EN DIRECT : 285 personnes contaminées en France… Des chercheurs conviés à l’Elysée ce jeudi…

7h37 : Donald Trump livre ses conseils… et en profite pour faire un peu d’humour

Critiqué pour le manque de transparence de la gestion de son administration de la crise, Donald Trump a fait le point sur les mesures de bon sens avec Debbie Birx, chargée de coordonner la réponse de la Maison Blanche. « Se laver les mains pendant 20 secondes, ne pas se toucher le visage… », a-t-elle commencé, avant d’être interrompu par une plaisanterie du président américain : « Je n’ai pas touché mon visage depuis plusieurs semaines, ça me manque. »

