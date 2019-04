Nicolas Verdes a dessiné une hermine en courant 23 km dans les rues de Rennes. — Nicolas Verdes

C’est l’un des derniers défis à la mode sur les réseaux sociaux. Le GPS drawing ou « dessin GPS » consiste à utiliser une application GPS afin de créer, en courant, en marchant ou en pédalant, un dessin avec le tracé de son parcours. La triathlète Marine Leleu et le cycliste Samuel Berthe ont été parmi les premiers à populariser cette pratique, ces derniers mois, en dessinant respectivement un requin à Paris et un éléphant à Nantes. Et Nicolas Verdes, un policier rennais adepte de triathlon et de course à pied, y a lui aussi succombé.

Fin janvier, le coureur breton avait déjà réalisé une carte de France en marchant 34 km dans les rues de Paris, grâce à l’application Strava. Une belle réussite qui lui a donné envie de retenter l’expérience mais cette fois, dans sa ville. Ce mercredi, Nicolas Verdes et un de ses collègues de travail ont ainsi couru 23 km dans les rues de Rennes pour dessiner une hermine bretonne.

Une hermine qui fait écho à son prochain triathlon

Pourquoi une hermine ? Car le symbole de la Bretagne fait écho au prochain objectif sportif du Rennais. Le 22 septembre, il s’élancera du Parlement pour un triathlon de 333 km à travers trois départements bretons (Ille-et-Vilaine, Côte-d’Armor et Morbihan) : 73 km de course à pied de Rennes à Saint-Malo, 20 km de nage entre Saint-Malo et Saint-Cast-le-Guildo et enfin 240 km de vélo pour revenir à Rennes, en passant par le fameux mur de Bretagne.

Un futur GPS drawing en hommage à Notre-Dame de Paris

Un défi qu'il a baptisé 333 Hermine Race et qu’il effectuera en soutien à l’association Les P'tits Doudous du CHU de Rennes.

Mais avant cela, Nicolas Verdes s'offrira lundi un nouveau challenge avec une course de 40 km à Paris en mode GPS drawing. Son dessin ? Un hommage à Notre-Dame, incendiée lundi soir.