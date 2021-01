DANSE Ce challenge totalise aujourd’hui plus de 400 millions de vues sur la plateforme

Le #BussItChallenge est le nouveau défi en vogue sur les réseaux sociaux. — Capture d'écran TikTok

C’est le nouveau défi en vogue sur les réseaux sociaux. Si vous utilisez TikTok, vous n’avez pas pu passer à côté du #BussItChallenge. Lancé aux Etats-Unis, ce défi, qui s’est rapidement popularisé en Europe et en France, totalise aujourd’hui plus de 400 millions de vues sur la plateforme chinoise détenue par ByteDance.

Le challenge consiste à poster sur TikTok une vidéo dans laquelle les participants – majoritairement des jeunes filles – se filment d’abord en train de danser très sagement en tenue de survêtement ou en pyjama sur le titre Hot In Herre du rappeur Nelly. Puis on les voit soudainement changer de tenue pour s’adonner alors à une séance de twerk très sexy sur le morceau Buss It d’Erica Banks.

Une « célébration » du corps

C’est une jeune femme nommée Erika Davila qui a été l’une des premières à relever le défi. Dans sa vidéo partagée le 1er janvier, on la voit se déhancher sur le titre Buss It, sorti en 2020. Elle exhorte alors ses abonnés à créer leurs propres vidéos. « Quelqu’un doit trouver une transition », explique-t-elle en légende, lançant ainsi officiellement le défi aux internautes.

Le challenge est très rapidement devenu viral, il a même été repris par des stars de la plateforme comme Rico Nasty, Monica, DaniLeigh ou encore l’influenceuse Jackie Aina.

Ce challenge, comme beaucoup d’autres sur TikTok, est avant tout une « célébration » du corps, et une manière pour les jeunes femmes « d’assumer leurs formes », expliquent-elles. Avec des mises en scène très travaillées, le #BussItChallenge fait également la part belle à la créativité, l’une des notions les plus mises en avant sur la plateforme.