C’est le nouveau challenge à la mode sur TikTok. De nombreux ados ont tenté ces derniers jours de relever le très dangereux #SkullBreakerChallenge (« challenge casseur de crâne »). Ce défi consiste à piéger quelqu’un en lui demandant de sauter sur place. Mais une fois en l’air, deux personnes positionnées de chaque côté lui font un double croche-pied pour la déséquilibrer.

La chute en arrière qui s’ensuit peut causer de sérieuses blessures. Selon Global News, le défi a déjà conduit à de nombreux incidents. Plusieurs adolescents auraient été hospitalisés d’urgence après une mauvaise réception.

Les vidéos réunies sous le hashtag #SkullBreakerChallenge ont déjà été visionnées plus de 6 millions de fois sur TikTok. Le réseau social a d’ailleurs publié un avertissement demandant à ses utilisateurs de ne pas relever le défi ni demander à d’autres de le faire, et a appelé les internautes à signaler toute vidéo ne respectant pas les règles de sécurité.

At TikTok we always encourage a fun and safe environment. Help keep TikTok safe by reporting dangerous trends and other violations of our Community Guidelines 👉 https://t.co/oKNC0papRl

Pour endiguer le phénomène, les utilisateurs se sont également mobilisés en publiant massivement des vidéos faisant de la prévention. A tel point que celles qui montraient le challenge ont presque disparu de la page du #SkullbreakerChallenge.

Les pompiers de Los Angeles ont quant à eux publié sur Twitter une vidéo de sensibilisation pour inciter les familles à la vigilance. Ils estiment que le challenge « pourrait facilement blesser à vie ou tuer ».

The⚠️#SkullbreakerChallenge⚠️ is an extremely dangerous prank that has gone viral.



It involves tricking someone into jumping, and then kicking their legs out from beneath them.



It could easily cause lifelong injury or death.



Talk To Your Kids! pic.twitter.com/NLhd4CzZhi