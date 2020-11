Illustration YouTube. — Yichuan Cao/Sipa USA/SIPA

YouTube a estimé qu’une vidéo annonçant la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine était conforme à son règlement. Les images, publiées ce mercredi, sont donc toujours en ligne alors que le résultat n’a pas été officiellement proclamé.

Le clip polémique, de plus de trois minutes, s’intitule « Trump a gagné. Les médias grand public espèrent que vous ne le verrez pas ». Selon YouTube, la vidéo respecte le règlement en matière de contenu. Elle viole en revanche le règlement relatif à la publicité. Les images de One American news Network (OANN) ont donc été démonétisées, rapporte The Verge.

Twitter et Facebook bien plus sévères

Un porte-parole de YouTube a précisé que les contenus susceptibles d’être supprimés sont ceux « destinés à tromper les électeurs sur les lieux, horaires et critères requis pour voter ». Les vidéos relayant des « mensonges susceptibles de décourager matériellement les électeurs » peuvent aussi être visées.

Les responsables ont cependant désactivé les publicités sur la vidéo polémique. La politique de YouTube en matière de promotion interdit de monétiser certains types de contenus. En agissant ainsi, YouTube se distingue des autres réseaux sociaux. Twitter et Facebook ont en effet multiplié les dispositifs de lutte contre la désinformation autour de l’élection présidentielle américaine.