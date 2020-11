Présidentielle américaine EN DIRECT : Le décompte des voix se poursuit aux Etats-Unis, des signaux encourageants pour Biden...

8h02 : Des manifestations (et quelques arrestations) dans tout le pays

A Phoenix, en Arizona, plusieurs dizaines de sympathisants de Donald Trump ont manifesté dans la soirée, dans une ambiance tendue, devant un bureau de dépouillement des bulletins de vote. Ils scandent « Honte à Fox News », car la chaîne de télévision préférée de Donald Trump a déclaré la victoire de Biden en Arizona mercredi.

Pro-Trump rally starting at Arizona Capitol in Phoenix. At least one guy wielding military-style rifle. Some chanting “Shame on Fox” pic.twitter.com/f4kyzhyFxJ

Autre Etat, autres manifestations : A Portland (Oregon), des forces de la police et de la Garde nationale de l’Oregon ont pourchassé mercredi soir des centaines de manifestants d’extrême gauche dans le centre de Portland et ont procédé à au moins dix arrestations.

A wide range of demonstrators gathered on Wednesday night in Portland, Ore., Philadelphia, Chicago and New York to show support for all votes to be counted, Black Lives Matter and other causes. pic.twitter.com/vArauma5Lw