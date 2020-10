Elle n’a que 15 ans mais elle fait déjà beaucoup parler d’elle. Connue pour ses vidéos de danse et de chant sur TikTok, Claudia Conway est devenue en quelques semaines une icône anti-Trump auprès de la jeune génération. Suivie par 1,5 million d’abonnés sur TikTok et 184.000 sur Instagram, l’adolescente américaine poste régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle donne son avis, sans langue de bois, sur la politique de Donald Trump.

Si la Maison Blanche semble aujourd’hui très préoccupée par ses publications, c’est parce que Claudia Conway n’est pas n’importe qui… Ou plutôt, elle n’est pas la fille de n’importe qui. Sa mère, Kellyanne Conway, était il y a encore quelques semaines, la porte-parole de l’actuel locataire de la Maison Blanche. Présente au côté de Donald Trump dès 2016, c’était l’une de ses plus fidèles conseillères. Et son père, George T. Conway III, est connu pour être à l’origine de la création du Lincoln Project, un groupe républicain farouchement opposé à Donald Trump.

Claudia Conway a été mise sous le feu des projecteurs après avoir révélé sur TikTok que sa mère, ex-conseillère de Donald Trump, avait été testée positive au coronavirus après la cérémonie de nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Maison Blanche. L’adolescente a publiquement reproché à sa mère d’avoir assisté sans masque à cette cérémonie, durant laquelle une vingtaine de personnes ont été testées positives au Covid-19.

My daughter, Claudia, is beautiful & brilliant. She has access to top doctors & health care & lives comfortably



Like all of you, she speculates on social media



Yet she’s 15



You are adults



We have COVID, but it’s clear who’s really sick