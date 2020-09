L'iPad 8 musclé, mais désormais fatigué — 20 Minutes

Dix ans après son premier iPad, Apple revisite sa tablette et en lance la huitième génération, à partir de 389 euros.

Accessible, rapide, fluide, et offrant un univers application complet, le nouvel iPad peine cependant à se renouveler.

Il séduira un public familial avide de divertissement, mais nécessitera des investissements supplémentaires, comme un clavier ou un stylet pour devenir un outil pour la productivité.

Si l’on voulait dire du mal, on affirmerait qu’Apple ne s’est pas foulé pour le design. L’iPad 2020 (ou iPad 8) que lance la marque à la pomme* ressemble comme deux gouttes d’eau à ses nombreux prédécesseurs. Et pourtant, il s’agit de la huitième génération de l’ardoise à écran de 10,2 pouces d’Apple. Le premier modèle avait été lancé en 2010 par un Steve Jobs surfant déjà sur le succès de l’ iPhone.

L'iPad 8 se veut une tablette accessible et performante. - APPLE

La puce A12 à la rescousse

Sur le papier, l’iPad d’entrée de gamme accessible pour moins de 400 euros a pourtant de quoi flatter les acheteurs potentiels. D’abord parce que même si certains concurrents comme Samsung ou Huawei​ s’y sont frotté avec talent, l’univers de la tablette numérique reste l’un des terrains où Apple excelle.

L'iPad 8 et ses allures de petit ordinateur portable. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Ensuite, parce qu’avec cette nouvelle version, le constructeur propose une nouvelle offre complète avec clavier (le Smart Keyboard, vendu 179 euros) et stylet (l’Apple Pencil de première génération, vendu 99 euros) qui ne limite plus l’iPad à un simple écran tactile. Enfin, parce qu’en cette fin 2020, Apple monte en puissance et dote son iPad de sa puce A12 Bionic (celle de l’iPhone X).

L'iPad 8 très à l'aise sur le terrain du jeu vidéo. - APPLE

Ce chipset offre désormais à l’iPad peu ou prou la vélocité d’un ordinateur portable. Apple affirme d’ailleurs que ce nouvel iPad est « plus rapide que l’ordinateur portable Windows en tête des ventes, jusqu’à trois fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue et jusqu’à six fois plus rapide que le Chromebook le plus vendu ». Des allégations qu’il est évidemment impossible de vérifier. Reste qu’à l’essai, l’ardoise fait – sans mauvais jeu de mot — le « job ».

Une tablette rapide et fluide

Face à un jeu tel Call of Duty, l’A12 offre une fluidité parfaite et une grande réactivité. Nous avons aussi monté un petit clip avec iMovie sans avoir à subir le moindre ralentissement ou effet de latence.

La dernière génération d'iPad, plus rapide pour le traitement des photos. - APPLE

Rien à redire non plus pour ce qui est du multitâche, parfaitement géré. En outre, l’A12 permet aussi de tirer pleinement ressource de toutes les nouvelles fonctionnalités d’iPad OS14, le nouveau système d’exploitation d’Apple. C’est un atout. Mais c’est tout.

… mais une tablette vieillissante

Car en marge de ces performances accrues, Apple semble repousser la date à laquelle un iPad (vraiment) nouveau arrivera à un prix compétitif. Avec des capteurs photo de 8 mégapixels (arrière) et 1,2 mégapixel (avant), la tablette n’évolue pas. Sans haut-parleurs stéréo (il en existe bien deux, mais situés dans la base de la tablette, au niveau du bouton Touch ID) l’iPad 8 altère une expérience vidéo qu’en 2020 on est en droit d’exiger en stéréo.

Deux haut-parleurs cote à cote qui ne produisent pas la stéréo espérée. - CHRISTOIPHE SEFRIN/20 MINUTES

Quant à l’autonomie (limitée à une journée, ce que nous avons vérifié), elle semble se heurter depuis longtemps à un plafond de verre. Tout juste Apple place-t-il un chargeur de 20 Watts avec câble USB dans la boîte, autorisant ainsi une recharge plus rapide. Et il faut toujours acheter un adaptateur spécifique (vendu 79 euros) pour connecter à l’iPad une clé USB !

La famille et les divertissements d’abord

Le petit prix d’appel d’Apple a donc de quoi séduire si l’on considère l’iPad comme une tablette à usage familial et ludique qui peut passer de main en main et offrir à chacun un outil numérique très performant : qui pour jouer, qui pour regarder des contenus vidéos, qui pour retoucher des photos, etc.

L'iPad 8 lesté de son clavier et son stylet optionnels. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour la productivité, l’iPad répondra aux besoins modérés. Prétendre à une expérience plus complète impose additionner les dépenses. Soit, à minima, une ardoise de 746 euros (iPad 32 Go + clavier + stylet + adaptateur). A ce tarif, de très nombreux ordinateurs portables à écran de 14’’ avec 512 Go de mémoire peuvent sacrément peser au moment du choix.

* à 389 euros (32 Go/Wifi) ; 539 euros (32 Go/Wifi) ; 429 euros (128 Go/Wifi) ; 629 euros (128 Go/Wifi/3G/4G).