HIGH TECH Durant la keynote qu’Apple a tenu ce mardi 15 septembre, Tim Cook a présenté deux nouvelles Apple Watch, de nouveaux iPad et le service Apple One qui arrive en France

La nouvelle Apple Watch Series 6. — CAPTURE

La keynote de rentrée d’Apple a eu lieu ce mardi 15 septembre, dans une version préenregistrée, crise sanitaire oblige.

Comme attendu, Tim Cook, le PDG de la marque à la pomme a annoncé la nouvelle Apple Watch Serie 6 et de nouveaux iPad. Les nouveaux iPhone 12 attendront.

Des offres de services, comme Apple One qui inclut Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud ont également été dévoilés.

Le ver était bien dans le fruit. Crise sanitaire oblige, la marque à la pomme n’était visiblement pas en mesure d’annoncer ce mardi 15 septembre son nouvel iPhone 12 lors de sa keynote de rentrée. Depuis le siège de l’empire Apple à Cupertino et sans public (comme pour sa conférence des développeurs WWDC organisée en juin dernier), Tim Cook, le big boss, a présenté dans une vidéo préenregistrée de 60 minutes une nouvelle Apple Watch et de nouveaux iPad. Sans surprise. Beaucoup d’observateurs avaient parié dessus.

De nouveaux bracelets accompagnent la sortie de l'Apple Watch Serie 6. - CAPTURE

L’oxygénation du sang au poignet

Déboulant avec une foultitude de nouveaux cadrans, de nouveaux bracelets, un écran 2,5 fois plus lumineux, l’Apple Watch Serie 6 joue plus que jamais la carte de la santé au poignet. Nouvelle fonctionnalité proposée outre la mesure du rythme cardiaque, la VO2 Max ou l’électrocardiogramme (ECG) : la mesure du taux d’oxygène dans le sang. Il s’agit d’une donnée importante qui, comme sur la ScanWatch que vient de sortir Withings, reflète la quantité d’oxygène présente dans les globules rouges. 15 secondes suffisent pour que la montre effectue cette mesure. De quoi se rassurer lorsque l’on fait du sport, notamment.

L'Apple Watch Serie 6 propose de nouveaux fonds d'écran. - CAPTURE

Sous Watch OS 7, l’Apple Watch Serie 6 vendue 429 euros (GPS) et 529 euros (GPS + 3G/4G) intègre la puce A13 du constructeur. Son altimètre affiche désormais l’altitude en continu. Les sportifs risquent d’apprécier. Apple associe son lancement avec celui de Fitness +, un service proposant des exercices à effectuer montre au poignet avec des vidéos dédiées (yoga, vélo, course, rameur…) sur un téléviseur connecté à un boîtier Apple TV, un iPad ou un iPhone. Mais pas d’emballement : pour le moment, Fitness + (facturé 9,99 dollars par mois et 79,99 dollars par an) n’est pas annoncé en France.

Apple Fitness+, le service de workout lancé avec l'Apple Watch Series 6. - CAPTURE

Lancée, elle, dans l’Hexagone, Apple One, la nouvelle offre de services d’Apple (composée d’Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud) et proposée à partir de 14,95 euros par mois (avec 50 Go de stockage sur iCloud)… Plutôt intéressant… A noter que Watch OS 7 intègre une détection automatique du lavage des mains. Comme une piqûre de rappel en ces temps de Covid…

Tim Cook, le PDG d'Apple, pour une keynote de renrée confinée. - CAPTURE

De son côté, l’Apple Watch SE, en offrira un peu moins à un prix plus abordable (299 euros ou 349 euros avec 3G/4G). Sans les évaluations santé de sa grande sœur, la montre conserve néanmoins l’altimètre permanent et la détection des chutes. Elle est sans doute idéale pour servir de cheval de Troie à la nouvelle configuration familiale proposée par Watch OS 7. Cette fonctionnalité permet d’équiper toute sa famille d’une Apple Watch et, sans pour autant que chacun possède un iPhone (un seul suffit), permet de rester en contact en recevant des appels téléphoniques via Face Time Audio, en échangeant des emails ou des messages. Disponible le 16 septembre, cette nouvelle fonction est compatible dès l’Apple Watch Series 4.

Des iPad renouvelés, un iPad Air boosté

C’est une « grande année pour l’iPad », assure Tim Cook. Après les nouveaux iPad Pro lancés en début d’année, Apple renouvelle sa gamme de tablettes avec une nouvelle ardoise sous iPad OS 14, un système d’exploitation se voulant plus intuitif et des prises de notes plus précises. Avec son écran de 10,2 pouces, la huitième génération d’iPad (avec puce A12) revendique aussi une rapidité deux fois plus élevée que sur les tablettes Windows, trois fois plus que sur les modèles Android, et même six fois plus que sur les Chromebooks. On attend de voir ça. Vendu à partir de 389 euros (Wifi) et 539 euros (Wifi + 3G/4G), le nouvel iPad sera disponible dès ce vendredi 18 septembre.

Les nouveaux iPad d'Apple. - CAPTURE

De son côté, l’iPad Air (avec écran Retina de 10,9’’) s’offre un lifting complet. Ressemblant à un iPhone qui serait passé sous un rouleau compresseur, il est animé par la nouvelle puce A14 Bionic d’Apple. Sans aucun doute celle qui équipera l’iPhone 12. Avec son écran Retina de 3,8 millions de pixels, l’iPad Air voit son bouton de déverrouillage Touch ID rejoindre la tranche de la tablette. Il est doté d’un nouvel appareil photo de 12 mégapixels arrière (et 7 mégapixels avant). Peut-être va-t-on enfin pourvoir capturer des images correctes avec iPad… Gare au prix : le nouvel iPad Air requiert un investissement de 669 euros minimum (Wifi) et 809 euros (Wifi + 3G/4G).

Culture du secret oblige, Tim Cook n’a à aucun moment fait mention d’une future keynote pour annoncer l’iPhone 12. En octobre ? D’ici là, et comme le dirait le PDG d’Apple : « Everyone take care, stay safe, and have a great day » !