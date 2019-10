Tim Cook, le boss d'Apple, en visite (discrète) à Montpellier ce mardi

Tim Cook, le PDG d'Apple (illustration) — Vanessa Carvalho/REX/SIPA

Tim Cook était de passage à Montpellier, ce mardi. Dans le plus grand secret, le président-directeur général du géant Apple s’est rendu dans les studios flambant neufs d'Ubisoft, à Castelnau-le-Lez. Le chef d’entreprise a notamment rencontré les équipes qui ont conçu Rayman Mini, un jeu vidéo sorti en exclusivité il y a quelques semaines sur la plate-forme Apple Arcade.

Had a great time meeting the folks at @Ubisoft and @Pastagames, two of our amazing @AppleArcade game creators in France. Run, Rayman, run! pic.twitter.com/XDNQZKVGCC — Tim Cook (@tim_cook) October 1, 2019

Le patron de la marque à la pomme s’est ensuite invité à l’Apple Store, dans le centre commercial Odysseum, avant d’aller faire un tour à l’école Polytech, où il a rencontré, précise-t-il sur son compte Twitter, des étudiants et des professeurs.

It’s been a busy and exciting few weeks for our retail team around the world! Wonderful to meet our customers and teams at Apple Kurfürstendamm 🇩🇪 and Apple Odysseum 🇫🇷 pic.twitter.com/dt284UDfnD — Tim Cook (@tim_cook) October 1, 2019