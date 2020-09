RACISME Une chaîne de pharmacies a publié sur son site quatre images présentant les cheveux noirs comme « secs et abîmés » ou « crépus et ternes », à côté d’une chevelure blonde décrite comme « normale », « fine et lisse »

Une chaîne de pharmacies a provoqué une vague d'indignation en affichant sur son site Web des images décrivant les cheveux des Noirs — Capture d'écran Twitter

Clicks Pharmacy, une chaîne sud-africaine de pharmacies, a provoqué une vague d’indignation en affichant sur son site web des images décrivant les cheveux des Noirs « ternes » et ceux des Blancs « normaux ».

De nombreux internautes, furieux, se sont déchaînés sur les réseaux sociaux contre cette enseigne pour quatre images présentant les cheveux noirs comme « secs et abîmés » ou « crépus et ternes », à côté d’une chevelure blonde décrite comme « normale », « fine et lisse ».

« Nos cheveux, notre peau et nos corps doivent être respectés »

« Non seulement c’est un manque de respect à l’égard des Noirs, ça montre aussi l’absence de représentativité et de diversité » dans cette entreprise. « Et on parle de l’Afrique du Sud où la population est à 80 % noire… sans blague ! », a tweeté Zozibini Tunzi, cheveux courts et naturels, couronnée Miss Univers en décembre.

Not only is this disrespectful to black lives, it is also evidence of an absence of representation and diversity within the organization. And we are talking about a South Africa with a population of about 80% black people (stand to be corrected). No ways💔 @Clicks_SA https://t.co/HWtfH40HCY — Zozibini Tunzi (@zozitunzi) September 4, 2020

« Nous sommes la majorité noire et ne devons jamais, jamais accepter le racisme. Nos cheveux, notre peau et nos corps, dans notre pays et le reste du monde, doivent être respectés », a également tweeté, en lettres capitales, le député de la gauche radicale Mbuyiseni Ndlozi.

Not after Zozibini #ClicksMustFall. How dare they insult our hair! This is the reason young black girls in white schools are forced to shave/straighten their #BlackHair. Whites hate us, they want us to turn white, hate ourselves, which is impossible & undesirable, or disappear! pic.twitter.com/f1N0AksAVV — Mbuyiseni Ndlozi (@MbuyiseniNdlozi) September 4, 2020

Des selfies de femmes noires avec #BlackHairIsNormal

L’enseigne, qui compte quelque 500 boutiques dans le pays, a retiré les images et publié des « excuses sans équivoque » sur Twitter. « Nous sommes de fermes défenseurs des cheveux naturels et sommes profondément désolés (…) Nous avons commis une erreur et présentons nos excuses sincères », a-t-elle écrit sur le réseau social. « Nous ne cautionnons pas le racisme. »

Ces images ont fait naître les hashtags #BlackHairIsNormal ou #BlackHairIsBeautiful («les cheveux noirs sont normaux », « les cheveux noirs sont beaux »), postés sur Twitter avec des selfies de femmes noires affichant fièrement leurs coiffures afros.