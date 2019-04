La pub a du mal à passer… La chaîne de fast-food américaine Burger King a suscité la colère de très nombreux internautes, après la diffusion d’une campagne publicitaire pour promouvoir son burger vietnamien en Nouvelle-Zélande. Sur les réseaux sociaux, certains ont pointé le caractère raciste de cette pub, déjà visionnée près de 124.000 fois en deux jours, selon Le HuffPost​ américain.

Dans cette vidéo postée le 4 avril sur Instagram, la chaîne de fast-food met en scène plusieurs personnes qui tentent de manger, sans succès, le fameux burger vietnamien avec des baguettes.

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etc 🙃🙃🙃🙃🙃🙃 pic.twitter.com/zVD8CN04Wc