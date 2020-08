RESEAUX SOCIAUX Sur un montage d’une photo du groupe PNL, le community manager du site de pari sportif en ligne a remplacé la tête des deux artistes par les logos du PSG et de l’OL, avec la légende « On prend l’Europe, on l’encule à deux »

Sur un montage d’une photo du groupe PNL, le CM a remplacé la tête desartistes par les logos du PSG et de l’OL, avec la légende suivante: “On prend l’Europe, on l’encule à deux”. — Capture d'écran Twitter

La victoire de l’Olympique de Lyon face à Manchester City samedi soir en Ligue des champions a donné lieu à des scènes de liesse et à des réactions de joie, notamment sur les réseaux sociaux. Après la victoire du PSG mardi face à Leipzig, ce sont deux clubs français qui se retrouvent cette année en demi-finale de la prestigieuse compétition.

Le community manager de Winamax s’est laissé emporter par cette euphorie en postant sur Twitter un message qui a suscité de très nombreuses critiques. Sur un montage d’une photo du groupe PNL​, le CM du site de pari sportif en ligne a remplacé la tête des deux artistes par les logos du PSG et de l’OL, avec la légende « On prend l’Europe, on l’encule à deux ». Un message faisant référence à un titre du groupe de rap, « Celsius », qui début par ces mots : « On prend l’rap, on l’encule à deux ».

« Votre tweet est à vomir »

De nombreux internautes ont dénoncé sur les réseaux sociaux une insulte "homophobe". Le tweet a même fait réagir la ministre des Sports. « Sérieusement Winamax, vous vous croyez où ? Votre tweet est à vomir. Twitter, ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de messages ? », a tweeté Roxana Maracineanu.

Sérieusement @WinamaxSport vous vous croyez où? Votre tweet est à vomir. @TwitterFrance Ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de messages? — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) August 16, 2020

Marlène Schiappa a également dénoncé le caractère homophobe du tweet, rappelant que le verbe utilisé par le community manager est une insulte homophobe. « On peut, bien sûr, se contenter de répéter ce qu’on a toujours entendu. On peut aussi réfléchir à la portée de nos propos publics », a notamment tweeté la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté.

On peut, bien sûr, se contenter de répéter ce qu’on a toujours entendu.

On peut aussi réfléchir à la portée de nos propos publics.

Par exemple en lisant cet article 👉🏾 « On vous explique pourquoi ‘enculé’ est une insulte homophobe. » https://t.co/i23pSw0Zf8 https://t.co/hxEdXiF3Rj — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) August 16, 2020

Malgré les réactions indignées de nombreux internautes, le community manager de Winamax ne semble pas avoir été touché par la polémique, à en juger sa réponse à l’un des internautes qui l’interpellait.