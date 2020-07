« Quand des gens disent en ligne que l’Holocauste n’a jamais eu lieu, ils disent que mon père, ma sœur et soixante membres de ma famille n’ont pas été assassinés par les nazis », explique Lea Evron, aujourd’hui âgée de 85 ans. D’origine polonaise, elle a échappé aux camps d’extermination de même que sa mère alors que son père et sa sœur ont été déportés, en 1943.

Dans une vidéo mise en ligne sur Facebook, neuf rescapés de la Shoah dont Eva Schloss, la demi-sœur d’Anne Frank demandent à Mark Zuckerberg, fondateur et PDG du réseau social, de retirer les contenus négationnistes. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la Claims Conference, organisation créée en 1951 notamment pour œuvrer à la récupération de biens spoliés.

Beginning today the Claims Conference will be posting video messages across social media from #Holocaust #survivors imploring Mark Zuckerberg to remove Holocaust denial from #Facebook. Denying their suffering/loss is hate speech; there is #NoDenyingIt. Join them; share to remove! pic.twitter.com/kmpgq1KNuj