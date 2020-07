Lego fait marche arrière. Le fabricant de jouets danois a annoncé ce jeudi l’abandon d’un modèle inspiré d’un Boeing militaire, après avoir été accusé de bafouer son propre engagement de ne pas commercialiser de jouets basés sur des « véhicules militaires existants ».

La sortie du jouet, initialement prévue le 1er août, a été perturbée par une campagne lancée par l’ONG allemande Deutsche Friedensgesellschaft («La société allemande pour la paix »), accusant le fabricant danois d’avoir trahi « ses propres principes ».

« Bien que le jouet représente clairement une version de l’appareil qui serait dédiée au sauvetage, cet avion a un usage strictement militaire », a reconnu Lego ce jeudi dans une déclaration à l’AFP. « Depuis longtemps, nous avons pour politique de ne pas fabriquer de jouets imitant des véhicules militaires déjà existants. Nous avons donc décidé de ne pas procéder au lancement de ce produit », poursuit le groupe danois, dont les célèbres briques en plastique remontent aux années 1950.

L’appareil concerné, un Boeing-Bell V-22 Osprey américain, se distingue par sa capacité à incliner ses rotors à la verticale, entre avion et hélicoptère.

LEGO Technic 42113 Bell Boeing V-22 Osprey Helicopter has been cancelled after stock has already been dispatched to retailers, just 10 days before its official release date #LEGO https://t.co/Fvyagg3guq pic.twitter.com/RnSJFNDHtu