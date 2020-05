Un homme utilise une appli sur son smartphone. — Clément Follain / 20 Minutes

Le réseau AllSocial veut s’attaquer à Facebook en revenant aux principes qui ont fait le succès du géant américain. Cette nouvelle plateforme, lancée en plein confinement, propose ainsi à ses utilisateurs de renouer avec ce qui faisait le charme de Facebook à ses débuts : partager du contenu avec ses proches en s’affranchissant des contraintes de l’algorithme, rapporte le magazine américain Forbes.

Un fil d’actualité tronqué

Facebook utilise en effet un algorithme puissant et complexe pour organiser votre fil d’actualité. L’objectif est de vous proposer des contenus pertinents, sélectionnés selon vos centres d’intérêt, mais aussi parfois des posts issus d’accord promotionnels.

Problème : avec ce système, certaines publications de vos amis n’apparaissent plus systématiquement sur votre fil info. Ainsi, vous manquez des posts potentiellement intéressants publiés par vos connaissances, et vos amis peuvent également manquer certains contenus que vous partagez.

La promesse d’un retour à l’expérience des années 2000

Face à ce constat, AllSocial propose de renouer avec l’expérience des réseaux sociaux à leurs débuts, à savoir un moyen d’interagir avec ses amis et de partager du contenu avec eux. L’appli promet ainsi de fonctionner sans algorithme orientant la portée des contenus afin de garantir un « reach » de 100 % sur chaque publication.

Disponible sur le Web et en version mobile pour iOS et Android, AllSocial rassemblerait déjà plus d’1,6 million d’utilisateurs actifs.