Le candidat LREM à la mairie de Paris Benjamin Griveaux. — AFP

C’est un projet pour le moins étonnant. Benjamin Griveaux, le candidat investi par LREM aux élections municipales à Paris, veut déménager la gare de l’Est vers la banlieue et créer un « Central Park parisien ». Le candidat, classé troisième (15 %) dans les intentions de vote, souhaite « planter une forêt » à la place de la gare de l’Est pour créer un « nouveau poumon vert » d’une trentaine d’hectares.

La référence à Central Park, symbole de New York avec ses 340 hectares, a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris, a mis en doute la faisabilité de ces travaux colossaux, avec un brin d’humour. « Je propose de déplacer la gare de Lyon à Lyon, comme ça le trajet en train sera plus court », a ironisé celui qui est aussi directeur de la campagne d’Anne Hidalgo.

Et cela ose donner des leçons de gestion et de crédibilité... je propose de déplacer la Gare de Lyon à Lyon, comme ça le trajet en train sera plus court... https://t.co/bwPlNG8TpK — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) January 26, 2020

« Est-ce que ce serait aussi possible de déplacer la Seine plus au sud ? »

Mais cette proposition, pour le moins originale, a surtout beaucoup fait rire les internautes, qui s’en sont donnés à cœur joie pour se moquer du projet. « Est-ce que ce serait aussi possible de déplacer la Seine plus au sud pour que j’habite sur les quais ? », s’est demandé une internaute, alors qu’un autre utilisateur de Twitter a posté une photo d’un arbre planté en plein milieu d’une voie ferrée perdue dans un champ.

Est-ce que ce serait aussi possible de déplacer la Seine plus au sud pour que j’habite sur les quais ? Merci. https://t.co/jSm3u0k6ry — LB2S (@LB2S) January 25, 2020

En exclusivité, voici la première image du projet de Benjamin Griveaux de mettre un Central Park à la Gare de l'Est. pic.twitter.com/jxZYIKZePF — Ceci est mon tweet (@ceciestmontweet) January 26, 2020

D’autres n’ont pas hésité à se moquer du candidat LREM à la mairie de Paris, en proposant de « remplacer les rats parisiens par des écureuils », ou en utilisant les futures stations de métro « fantôme » pour les transformer en piscines.

Je propose qu’on remplace les rats parisiens par des écureuils mignons pour faire comme à Central Park — Claire (@claire_scd) January 26, 2020

Le Central Park de Benjamin Griveaux is the new stations de métro fantômes aménagées en piscine de NKMhttps://t.co/gQOdBIOx9Ihttps://t.co/fhGNxm9h1L pic.twitter.com/dJtRSDwcNE — Paul Aubriat (@paulaubriat) January 26, 2020

De nombreux internautes ont également fait référence à Friends, la célèbre série américaine dont l’intrigue se déroule à New York, et dont les protagonistes se retrouvent régulièrement dans un bar nommé « le Central Perk »

Les voisins de la Gare de l’Est en ce moment #CentralPark pic.twitter.com/3IJqxzJvmw — Emanu124 (@emanu124) January 26, 2020

Benjamin Griveaux promet de soumettre ce projet, dont le coût est estimé à environ 1,5 milliard d’euros, à un référendum, « en 2022, après deux ans de travail et de concertation avec tous (les) partenaires ». Parmi les autres propositions de son programme en matière d’urbanisme et d’écologie, le candidat LREM à la mairie de Paris veut « remplacer le bitume par de l’herbe » sur les voies sur berge, faciliter l’accès à l’île aux Cygnes, en reliant les « quais de la rive gauche par un vaste espace de verdure et d’activités, avec des bassins de nage. Pour cela, la circulation fluviale sera fermée, côté 15e arrondissement, entre les ponts de Grenelle et de Bir-Hakeim », pour un coût total estimé à « environ 70 millions d’euros ».