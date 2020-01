Une action des féministes en Espagne ? C’est faux, mais c’est comme cela qu’est présentée une vidéo montrant un groupe de femmes dénudées passant dans une rue.

« En Espagne, les féministes se baladent à poil dans les rues pour défendre leurs droits, a écrit un internaute anonyme sur Twitter le 1er janvier. Pauvre monde. Franchement, je préfère 1.000 fois Simone Veil ou Elisabeth Badinter qui avaient la grande classe, même si on peut être en désaccord avec leurs idées. »

Son tweet a été partagé plus de 225 fois en moins de 24 heures et a suscité l’incompréhension sur le réseau social. L’internaute s’appuie sur un tweet viral en espagnol, posté le 31 décembre, sans indications de contexte.

FAKE OFF

Ces femmes participaient à une performance de Spencer Tunick. Au total, 1.300 personnes se sont dénudées devant l’objectif de l’artiste américain le 30 mars 2019. Les volontaires étaient réunis en Espagne, à Valence. La maison visible dans la vidéo se trouve à proximité de la place où ils se sont retrouvés pour prendre la pose, comme on le voit dans Google Maps. L’artiste a posté trois jours après la performance une vidéo où on voit ces femmes marcher dans la rue.

Hacer arte es un esfuerzo serio y sombrío. Making art is a very somber and serious endeavor. #Valencia #intramurs @Intramurs @ajuntamentvlc @GVAculturesport pic.twitter.com/lrFZrc9Wyv