Un bandeau noir sur les yeux, elles réalisent une chorégraphie en chantant dans les rues de Santiago du Chili pour protester contre les violences faites aux femmes. Leur performance, appelée « Un violador en tu camino », a été très partagée sur les réseaux sociaux. Depuis, elle est reprise par les féministes du monde entier, selon le JDD qui raconte la genèse de cette danse.

A l’origine, il y a un collectif de quatre femmes chiliennes, appelé Lastesis. Dafne Valdés Vargas, Sibila Sotomayor Van Rysseghem, Paula Cometa Stange et Lea Cáceres Díaz ont pour objectif de mobiliser l’opinion sur les thèses féministes. Alors qu’elles travaillent sur un projet pour l’automne 2019, une crise sociale éclate au Chili, à la suite de la hausse de l’annonce d’une nouvelle hausse du prix du ticket de métro à Santiago.

How many rapists must we kill before men stop raping women?



"The rapist is you

It is the cops

It is the judges

It is the state

It is the president

The oppressive state is a male rapist" #LasTesis



