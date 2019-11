Les NRJ Music Awards 2019 ont récompensé samedi soir à Cannes de nombreux artistes francophones et internationaux. Parmi eux, la chanteuse américaine Ariana Grande, qui a reçu le prix de l’artiste féminine internationale de l’année. Sans surprise, la star de R & B n’était pas à Cannes pour recevoir sa récompense.

Mais ce qui est plus surprenant, en revanche, c’est que la chanteuse américaine ait appris la nouvelle de sa victoire… sur Twitter, note le HuffPost. C’est une fan qui l’a prévenue samedi soir sur Twitter. « Tu as gagné un award en France pour la meilleure artiste, pour la deuxième fois. Je suis si fière de toi », a tweeté Maëva, une fan française de la chanteuse.

U WON AN AWARD FOR THE ARTIST OF THE YEAR IN FRANCEEEEEE @ArianaGrande for the 2nd time i’m so proud of u baby