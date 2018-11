VIDEO. NRJ Music Awards: David Hallyday chante son émouvante «dernière lettre» en hommage à son père

MUSIQUE Le chanteur a présenté la version définitive de ce titre lors des NRJ Music Awards, près d'un an après la disparition de Johnny...

David Hallyday à Cannes en 2016. — SOGLIA/LMS/SOGLIA GIOVANNI/SIPA

Un émouvant message à Johnny. David Hallyday a interprété samedi soir Ma dernière lettre, une chanson en hommage à son père disparu il y a près d’un an. Le chanteur avait déjà interprété ce morceau en mars dernier lors d’un concert en Gironde, mais le public des NRJ Music Awards a cette fois pu découvrir la version définitive, celle qui sera gravée sur son prochain album.

Visiblement ému en entonnant le refrain : « Ce que je vous laisse, c’est juste un dernier cri, c’est ma dernière lettre, ce que je n’ai jamais dit », le fils de Johnny a quitté la scène en remerciant le public, sans répondre directement à Nikos Aliagas qui remarquait : « C’était un moment pour vous de pouvoir chanter quelque chose d’aussi intime et d’aussi puissant ».

« Je me suis enfermé dans ma bulle pour me protéger et pour commencer mon deuil », avait expliqué David Hallyday à franceinfo à propos de la composition de cet album, confiant que « toutes [ses] émotions sont passées dans cette chanson ».