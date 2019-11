Les Jonas Brothers sont notamment attendus pour cette 21e édition — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

En délocalisant leur cérémonie de remises de prix à Cannes, TF1 et NRJ investissent lourdement en moyens humains et matériels.

Près de 2.000 professionnels sont mobilisés sur les NRJ music awards.

Il y aura également 145 personnes sur scène.

Pour l’édition 2019 de leur grande fête de la musique, TF1 et NRJ s’installent à nouveau à Cannes pendant tout le week-end.

En coulisses, avec le concours de la mairie, elles déploient un dispositif toujours impressionnant que 20 Minutes vous détaille, en quelques chiffres, avant le grand direct des NRJ music awards qui sera présenté ce samedi soir par Nikos Aliagas.

15 semi-remorques de matériel

Quand la première chaîne et la station de radio s’installent en province, elles ne font pas les choses à moitié. Entre les régies, les seize caméras et surtout le décor, monté pendant sept jours sur la scène du Palais des Festivals, il aura fallu faire transiter depuis la région parisienne quinze semi-remorques plein à craquer, indiquent les organisateurs.

Des cars régie ont été installés sur le parvis du palais - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

2.000 professionnels mobilisés

En comptant les équipes de production, celles de TF1 et de NRJ, les agents de sécurités, les artistes et leurs accompagnants (musiciens, choristes, danseurs, chorégraphes, stylistes, etc.) le staff des maisons de disques, les journalistes, les photographes et également le personnel du palais, près de 2.000 personnes se presseront en coulisses pour assurer le show.

145 personnes sur scène

Entre les artistes et les danseurs, le plateau des NMA devrait voir défiler près de 150 personnes, scrutées de près par 330 Cannois gagnants d’un tirage au sort organisé par la mairie. Le concours a mobilisé 3.744 inscrits, soit + 8 % par rapport à 2018.

Un « certain nombre » de policiers pour assurer la sécurité

Le chiffre reste secret, mais la ville indique que sa police municipale a été mobilisée dès vendredi soir pour sécuriser le « Before », un concert gratuit. Pour la cérémonie, un dispositif de circulation sera pris en charge par les polices nationale et municipale.

Les services de la ville seront aussi sollicités pour « entraver » le boulevard de la Croisette, de la place de Gaulle jusqu’à la rue des Serbes, avec des camions.