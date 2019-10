Donald Trump a désormais une chaîne sur la plateforme Twitch

ETATS-UNIS La chaîne du président des Etats-Unis n’affiche qu’une seule vidéo mais compte déjà plus de 45.000 abonnés

Donald Trump a désormais un compte sur Twitch. — Capture d'écran Twitch / DonaldTrump

Donald Trump vient d’ouvrir une chaîne sur la plateforme de streaming vidéo Twitch, traditionnellement plébiscitée par les jeunes et les amateurs de jeux vidéo. L’entourage du président américain n’a à l’heure actuelle mis en ligne qu’un seul clip sur ce canal : la captation d’un discours prononcé par le chef d’Etat à Minneapolis. Cependant, 45.000 personnes se sont déjà abonnées au compte, rapporte BFMTV.

Le choix de cette nouvelle vitrine offre une exposition supplémentaire à Donald Trump. Il intervient au moment où les figures politiques émergentes des Etats-Unis, comme les candidats déclarés à l’investiture de leur parti pour les élections présidentielles de 2020, sont au centre de l’attention du public et des médias.

Des figures politiques déjà sur Twitch

Crée en 2011, Twitch a bâti sa popularité sur la diffusion de parties de jeux vidéo en direct. Mais le portail accueille aujourd’hui les chaînes de la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, plus jeune élue de l’histoire du Congrès américain ou encore du candidat à l’investiture démocrate Bernie Sanders.

La plateforme aux 15 millions d’utilisateurs est la propriété d’Amazon, une entreprise vivement critiquée par Donald Trump à plusieurs reprises, note BFMTV. Le président n’est pas non plus tendre envers les jeux vidéo et leur impact sur la société américaine.