La jeune star démocrate du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, a remis vendredi brièvement son tablier de serveuse dans un bar new-yorkais, pour appeler à relever les salaires des employés en partie rémunérés au pourboire.

La jeune élue new-yorkaise de 29 ans, entrée triomphalement au Congrès en janvier après avoir battu un baron démocrate de la Chambre des représentants aux primaires, était serveuse dans un bar de Manhattan jusqu’au printemps 2018.

.@AOC: "Any job that pays $2.13 an hour is not a job. It's indentured servitude. All labor has dignity and the way that we give labor dignity is by paying people the respect and the value that they are worth... We have to raise the national minimum wage to $15 an hour." pic.twitter.com/onYPvrUls2