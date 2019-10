IMAGES Plus stable et facile d’utilisation que jamais, la nouvelle GoPro Hero 8 Black entend séduire au-delà des amateurs de vidéos extrêmes

La GoPro Hero 8 Black lancée le 15 octobre. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

GoPro a annoncé ce mardi le lancement de sa nouvelle caméra, la Hero 8 Black. Un an après la Hero 7 Black, elle fait preuve de nouvelles avancées techniques et logicielles.

Dotée d’un système de stabilisation à la qualité incroyable, elle veut s’adresser au plus grand nombre et non plus aux seuls sportifs passionnés de vidéos extrêmes.

Disponible le 15 octobre à 429 euros, elle est accompagnée d’accessoires optionnels pour séduire les youtubeurs et autres fans de vlogging.

Black in back ! Un an après le Hero 7 Black, la nouvelle caméra Hero 8 Black de Go Pro vient d’être dévoilée ce mardi. La firme de l’ancien surfeur Nick Woodman veut désormais séduire bien plus que les fans de vidéos extrêmes et attirer dans ses filets tous ceux et celles qui souhaitent réaliser simplement des vidéos de qualité : vlogueurs, Youtubeurs, vous, moi…

Avec la Hero 8 Black qui sera mise en vente le 15 octobre à 429 euros, GoPro souhaite tout simplement s’affirmer comme la meilleure alternative au smartphone.

Une stabilisation à la qualité redoutable

Elle ne change guère de look, mais son système d’accroche est désormais intégré dans sa base, ce qui est franchement pratique. Comme son aînée la Hero 7 Black, la Hero 8 Black capitalise sur l’incroyable système de stabilisation optique que GoPro avait lancé il y a un an.

Le système de stabilisation de la Hero 8 Black est sans équivalent. - GOPRO

Nommé Hypersmooth 2.0, il cloue le bec aux reliefs et des tremblements et livre des images extrêmement stables. 20 Minutes a pu le tester : en courant ; à bord d’un side-car lancé sur des pavés ; et même en accrochant la Hero 8 Black sur une voiture radio commandée à l’assaut d’un sentier caillouteux. A chaque fois, c’est le même effet « waouh » qui l’emporte. Plus de risque d’avoir la nausée en regardant les images saccadées filmées par une banale caméra. Et désormais, le procédé Hypersmooth fonctionne dans toutes les tailles d’images et tous des formats, dont le mode slowmotion.

Des automatismes pour plus de simplicité

Filmant en 4K jusqu’à 60 images/seconde et prenant des photos en 12 mégapixels, la GoPro Hero 8 s’équipe désormais d’un mode dit Live Burst. L’idée est de capturer l’image parfaite d’une séquence d’action. Pour cela, la caméra immortalise 90 images en une prise. Le déclencheur agit 1,6 seconde avant que l’on appuie dessus et 1,5 seconde après que l’on a appuyé. Reste à sélection LA photo qui sera le plus likée sur les réseaux sociaux… Et un mode HDR s’invite également en photo pour des images plus nuancées.

La Hero 8 Black veut faciliter la prise de vues et le partage d'images. - GOPRO

Déjà connu, le mode TimeWarp peut désormais être automatique. L’idée est d’insérer des ralentis ou des accélérés (2x, 5x, 15x et 30x) dans une séquence vidéo pour lui donner du rythme et la rendre plus attrayante. Effet « pro » garanti… sans avoir à se casser la tête !

Enfin, la Hero 8 Black autorise le mode Live Streaming en 1080p contre 720p pour la Hero 7 Back.

Des stories prêtes à l’emploi en quelques minutes

Tout cela passe par l’interface repensée de l’écran tactile de la petite caméra qui ne pèse que 126 grammes. Il y a quelques années, on pouvait la taxer de véritable usine à gaz, rendant l’usage d’une GoPro décourageant si l’on n’était pas initié. La voici fluide à souhait. De part et d’autre de l’écran figurent des icônes sur lesquels il suffit d’appuyer pour mettre en route une fonctionnalité ou choisir son format d’image : 27 mm ; 19-39 mm ; 16-34 mm (grand angle) et 16 mm (SuperView). Difficile de faire plus simple.

La Hero 8 Black est ses accessoires optionnels. - GOPRO

Et dernière bonne nouvelle : GoPro a intégré son application de montage nommée Quik directement dans l’application GoPro. Grâce à elle, des petits clips et des stories peuvent être réalisés de façon tout automatique sur un même écran : il suffit de choisir un style, les images que l’on souhaite insérer et sa musique et le tour est joué !

En attente d’un test plus complet, 20 Minutes a vraiment été impressionné par les premiers essais de cette petite caméra. Dans la tourmente après des années de concurrence face à des concurrents souvent moins disant (et après s’être égaré dans l’univers des drones !), GoPro semble enfin avoir retrouvé une vraie capacité à innover. Et à se renouveler.